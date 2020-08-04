Желанный трофей: за что американский спецназ во Вьетнаме ценил РПД

Советский 7,62-мм ручной пулемет Дегтярева, несмотря на солидный возраст, по-прежнему продолжает служить в вооруженных силах более трех десятков государств.

MACVSOG guy rockin' and rollin' with a chopped down RPD in Vietnam pic.twitter.com/3qTmdMrRW8 — Michael Conti (@Michael31093553) March 25, 2020

Это оружие было принято на вооружение в 1948 году, около двадцати лет оно находилось в советских мотострелковых войсках, морской пехоте и др.

Конечно, РПД не получил такого распространения, как автомат Калашникова, но известно о его использовании во многих войнах и конфликтах: в Европе, Африке и Азии. Например, в 60-70-х вьетнамские партизаны применяли этот пулемет против американских оккупантов и их местных марионеток.

В ходе операций вооруженных сил США в Индокитае американцам удавалось захватывать различные трофеи, в том числе такие пулеметы, причем не только производства СССР, но и их китайские клоны. Заокеанские спецназовцы оценили их высокую надежность и, немного доработав (укоротили ствол), стали использовать в боях.

Судя по обнародованным в Сети видеокадрам и фотоматериалам, РПД в настоящее время остаются и на вооружении Народной армии Вьетнама. Их активно применяют в ходе боевой учебы. Для лучшего освоения используются передовые технологии, вроде электронных тиров. И, судя по всему, пока нет планов по полной замене этих пулеметов на что-то более современное.

Dissembling and assembling an RPD. pic.twitter.com/DRk3Sdp9FF — Lee Ann Quann (@AnnQuann) August 1, 2020

Алексей Брусилов