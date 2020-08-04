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Деловая газета "Взгляд"

Болтон допустил выход США из НАТО в случае переизбрания Трампа

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Источник изображения: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок может вывести США из НАТО, заявил бывший помощник главы американского государства по национальной безопасности Джон Болтон в интервью немецкой газете Handelsblatt.

"Выход из НАТО одобряет лишь горстка республиканцев. Но если он [Трамп] победит, то этот барьер может быть преодолен", – передает слова Болтона ТАСС

"Кто знает, что он сделает во время второго срока?" – задался вопросом бывший помощник Трампа.

По словам Болтона, ЕС в случае победы Трампа стоит поддерживать дипломатические отношения с Вашингтоном по большей части через Конгресс. "Палата представителей и Сенат могут выступить против президента. Если дело дойдет до выхода из НАТО или вывода значительной части войск из Европы, то это может натолкнуться на сильное противодействие как демократов, так и республиканцев", – пояснил экс-помощник президента США.

"В этой связи европейцам нужно посоветовать обратиться к Конгрессу", – добавил Болтон.

По его мнению, опросы общественного мнения, согласно которым наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах Джозеф Байден опережает Трампа, еще ни о чем не говорят. "Никогда не следует недооценивать способность Демократической партии проигрывать выборы", – подчеркнул Болтон.

Болтон в своей книге выступил с утверждением, что Трамп в 2018 году хотел пригрозить лидерам стран НАТО выходом США из альянса, если они будут поддерживать проект газопровода "Северный поток – 2". А также обвинил Трампа в попытке использовать власти Украины в политических целях.

Трамп со своей стороны заявил, что Болтон плохо справлялся с работой, а также не был умным и сметливым.


Елизавета Булкина

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Трамп Дональд
Проекты
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Евросоюз
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