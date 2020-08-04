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Деловая газета "Взгляд"

ФСБ опровергла связь дела Сафронова с журналистской деятельностью

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Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

ФСБ России не связывает дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью, сообщили в ведомстве в ответ на запрос Союза журналистов России (СЖР).

"Инкриминируемое Сафронову И. И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности", – цитирует официальный ответ ФСБ ТАСС.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован "на срок один месяц и 30 суток" и помещен в СИЗО "Лефортово". После ареста Сафронов находился в камере один. Сначала это было связано с традиционным карантином, обязательным для всех вновь поступивших заключенных, затем журналиста проверяли на наличие коронавируса. Тесты дали отрицательный результат, и господина Сафронова перевели в обычную камеру.

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Лариш отрицает свою связь со спецслужбами.

При этом сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью.



Елизавета Булкина

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Страны
Россия
Чехия
Компании
Роскосмос
Проекты
NATO
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