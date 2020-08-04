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bmpd.livejournal.com

Министерство финансов России предлагает сократить военные расходы

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Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале "Финансирование программы обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей", Министерство финансов Российской Федерации предложило сократить финансирование госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" в 2021-2023 годах примерно на 323 млрд рублей. Это следует из "Методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

(с) Министерство обороны Российской Федерации

По программе "Обеспечение обороноспособности страны" в 2021 году планируется сократить бюджетные ассигнования примерно на 121,4 млрд руб., в 2022 году - на 128,5 млрд руб., в 2023 году - на 73,2 млрд руб. Также планируется сократить финансирование программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса": в 2021 году - на 849,4 млн руб., в 2022-2023 годах - на 840 млн руб.

Кроме того, планируется сократить расходы на космические программы - примерно на 60 млрд руб. Изменения не коснутся главной программы - Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы. По ней планируется выделять по 119,6 млрд руб. в год.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минфин РФ
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1 комментарий
№1
04.08.2020 02:34
Пусть с себя начнут сокращать и продают палладий из госхрана, пока он зашкаливает по рыночной стоимости.
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