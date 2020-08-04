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Российская газета

Под Калининградом начались учения ВМФ "Океанский щит-2020"

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Источник изображения: rg.ru

Масштабное военно-морское учение "Океанский щит-2020" под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова началось 3 августа в Калининградской области, на полигоне Балтийского флота "Хмелевка".

Эффектным эпизодом учения стала высадка морского десанта на необорудованное побережье. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в высадке участвовали порядка двух тысяч военнослужащих, было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения БФ, 18 самолетов и вертолетов морской авиации, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений.

Минно-тральные группы Балтийского флота провели десантные корабли за тралами в рамках тренировки по противоминному обеспечению. Затем на берег с поисково-спасательных вертолетов Ка-27 ПС высадились группы разграждения инженерных подразделений. Проделав противоминные проходы, они обеспечили технике морской пехоты возможность пройти с моря.

Морпехи десантно-штурмового батальона высаживались с больших десантных кораблей "Королев", "Минск" и "Калининград", малого десантного корабля на воздушной подушке "Евгений Кочешков", а также десантных катеров на воздушной каверне проекта 21820 типа "Дюгонь".

На берег сошли более 25 бронетранспортеров БТР-82А с личным составом. Их поддержала огнем корабельная ударная группа флота и авиация. Противодесантная оборона условного противника была успешно прорвана с моря.

Накануне вечером боевые корабли Балтийского флота, самолеты и вертолеты морской авиации в морских полигонах отработали ведение противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, провели артиллерийские стрельбы различной сложности по воздушным и морским мишеням. Минувшей ночью корабли пополнили запасы от судов обеспечения в море и тренировались в организации связи визуальными и техническими средствами.

Как сообщили в Минобороны России, в учении "Океанский щит" задействованы силы ВМФ, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, - более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

Кульминацией учения станут практические пуски ударных и зенитных ракет, а также артиллерийские стрельбы. Завершатся морские маневры переходом сил к местам постоянного базирования.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Страны
Россия
Продукция
21820 Дюгонь
БТР-82
БТР-82А
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
12322 Зубр
БФ
Военные учения
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