Заказчиком кораблей OPV-45 компании Israel Shipyards является Кот-д’Ивуар, утверждают африканские СМИ

ЦАМТО, 3 августа. По сообщениям ряда африканских СМИ, два патрульных корабля проекта OPV-45, заказ на поставку которых недавно получила израильская Israel Shipyards, предназначены для Кот-д’Ивуара.

По словам источника Navyrecognition.com, заключенный Кот-д’Ивуаром контракт является секретным. Боевые возможности ВМС Кот-д’Ивуара существенно ухудшились после первой и второй гражданских войн, в результате которых численность патрульного флота сократилась. В 2018 году сообщалось, что ВМС Кот-д’Ивуара закупили 30 шлюпок RHIB и 10 патрульных кораблей у компании Raidco Marine.

Как сообщал ЦАМТО, 9 июля Israel Shipyards объявила о получении от неназванного африканского государства заказа на поставку двух патрульных кораблей проекта OPV-45. Корабли предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая защиту от растущей угрозы пиратства в регионе.

Соглашение включает обслуживание кораблей и обучение экипажей, а также разработку программы обслуживания в рамках пакета услуг Integration Logistic Support (ILS).

Длина корабля OPV-45 составляет 45,7 м, максимальная ширина – 8,6 м, водоизмещение – 300 т, максимальная скорость – около 24 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль на скорости 12 узлов. Экипаж – от 16 до 21 человек, предусмотрены дополнительные места для размещения до 24 человек.

Корабль может нести 7,2-м надувную шлюпку с жестким корпусом (RHIB), а также стандартные 20-футовые контейнерные модули для различных миссий.

В качестве вооружения могут применяться стабилизированные корабельные артустановки калибра до 30 мм в носовой части и 12,7-мм пулеметы. По заявлению компании, заказанные корабли будут оснащены дневными / ночными системами разведки, а также стабилизированным вооружением израильского производства.