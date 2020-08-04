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Интерфакс-АВН

На аппарат "Луна-25" начали устанавливать научную аппаратуру

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Станция "Луна-25"
Станция "Луна-25".
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Запуск аппарата запланирован на октябрь 2021 года

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Специалисты НПО Лавочкина начали установку научной аппаратуры на космический аппарат "Луна-25", сообщили в "Роскосмосе".

"В июле 2020 года летные образцы российских научных приборов поставлены из Института космических исследований в НПО Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос"). Специалисты российской ракетно-космической отрасли начали их установку на борт космического аппарата "Луна-25", - говорится в сообщении.

Как отмечают в госкорпорации, научная аппаратура включает в себя восемь российских приборов и один, разработанный Европейским космическим агентством.

"Российские приборы предназначены для исследований состава, структуры и физико-механических свойств лунного полярного реголита, пылевой и плазменной экзосферы в окрестности южного полюса Луны", - отметили в "Роскосмосе".

"Луна-25" (до апреля 2013 года аппарат носил название "Луна-Глоб") - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени С.А.Лавочкина по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.

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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Луна
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