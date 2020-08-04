"Суперракета": в National Interest оценили ракету "Сармат"

The National Interest назвал преимущество России перед США

Россия получит ощутимое преимущество перед США, когда на вооружение станет ее межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат", пишет американское издание The National Interest. Автор материала отметил, что дальность ее полета будет существенно превышать дальность ее предшественницы - ракеты РС-36 «Воевода». Ожидается, что "Сармат" примут на вооружение в 2021 году.

Когда Россия примет на вооружение новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат», она получит ощутимое преимущество перед США, пишет обозреватель The National Interest Калеб Ларсон.

Он назвал «Сармат» тяжелой, жидкотопливной МБР шахтного базирования и напомнил, что она разрабатывается на смену ракете РС-36 «Воевода» (также известной как SS-18 «Сатана» по классификации НАТО).

Как пишет автор, в сравнении с предшественником, созданным еще при СССР, «Сармат» будет обладать повышенной дальностью полета - 18 тыс. км, при том что у «Воеводы» она составляет 10 тыс. км.

Количество боеголовок в разделяющейся боевой части новой МБР будет достигать 16.

В американском издании отметили, что «Сармат» также могут использовать и как средство доставки гиперзвуковых маневрирующих управляемых боевых блоков, которые в настоящее время также находятся на стадии разработки.

Разработка этой МБР началась в 2000-е годы, а первоначальный прототип появился в 2015 году. В ходе создания ракеты иногда возникали проблемы, например, первый испытательный пуск из наземной шахты выявил технические неполадки в оборудовании пусковой системы. Поступление в войска первых серийных образцов первоначально планировали на 2018 год, а потом перенесли на 2021 год.

В начале прошлого месяца эксперты китайского издания The Paper опубликовали материал о «Сармате», в котором утверждали, что это оружие вполне может претендовать на статус «суперракеты». В статье было указано, что противоракетные системы Соединенных Штатов еще долго не смогут отразить удар этой МБР. Представители китайских СМИ пишут, что

при создании этого оружия использовались последние достижения в области ракетостроения, и это позволило создать по-настоящему уникальный аппарат.

«Характеристики позволяют «Сармату» называться суперракетой и главной опорой государственной безопасности», - констатировал автор материала.

В декабре прошлого года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал газете «Красная звезда», что «Сармат» будет по многим параметрам превосходить своего предшественника. По его словам, на эту МБР можно будет установить широкий перечень боевых блоков, в том числе, гиперзвуковых блоков нового поколения.

Он отметил, что на сегодняшний день уже идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой «Сармат». «Планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат»», - подчеркнул генерал-полковник.

В том же месяце глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова встроить ракетные комплексы «Авангард» и «Сармат» в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае его продления.

По словам Лаврова, Россия заявила США о презентации новых ракетных систем, которые, как предполагается, покрываются существующим договором СНВ-3 и будут включены в него при продлении.

Министр обратил внимание, что систему «Авангард» уже показали американским экспертам.

«На определенной стадии будем готовы сделать это с «Сарматом»», - заверил министр иностранных дел.

На сегодняшний день ведутся переговоры о продлении СНВ-3, который утратит свою силу в 2021 году. Этот документ теряет свою силу по истечении пяти лет с момента его пролонгации, и сейчас у Москвы и Вашингтона есть возможность продлить его снова. Впрочем, будущее документа по-прежнему остается туманным, поскольку США еще не выразили намерение пролонгировать действие соглашения.

Осенью прошлого года «Ведомости» со ссылкой на источник сообщали, что Министерство обороны России объявило о проведении в 2020 году испытаний МБР РС-28 «Сармат». В рамках первого этапа, предположительно, будет проведено около пяти запусков. Они пройдут с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк». Впервые с 1987 года запуски осуществят из позиционного района в Красноярском крае. По данным издания, ракетный комплекс может стать частью вооружения в 2021 году, если успешно пройдет испытания.

Кристина Сизова