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Сербия закупает китайский зенитный ракетный комплекс FK-3

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Сербия закупает китайский ЗРК FK-3

Как пишут сербский портал Tango Six и др. сербские СМИ, в годовом отчете государственного импортера и экспортера вооружений - компании Yugoimport SDPR подтверждается информация, что Сербия купила китайские ЗРК средней дальности FK-3. В отчете говорится, что в 2019 г. Сербия заключила контрактов на покупку вооружений на 620,3 млн долл. США, из них наиболее крупными контрактами являются модернизация МиГ-29, приобретение недавно представленных китайских разведывательно-ударных БПЛА CH-92A, французских ПЗРК Mistral-3, ну и собственно вот этих ЗРК FK-3.

Пусковая установка ЗРК FK-3 на выставке в Чжухае в 2016 г. (фотография Михаила Жердева).

FK-3 - это экспортный вариант ЗРК HQ-22, что в последние четыре года массово поступают на вооружение НОАК. В Китае HQ-22 очень быстрыми темпами заменяли остававшиеся устаревшие ЗРК HQ-2, как я писал ранее, только на спутниковых снимках в период 2016-2018 гг. было обнаружено появление 13 позиций этих новых ЗРК и с тех пор их стало еще больше. Насколько я понимаю, Сербия получается будет первым известным покупателем экспортных FK-3. Cогласно ранее заявленным характеристикам, экспортные FK-3 имеет дальность поражения целей до 100 км. и высоту поражения до 27 км.

Cо стороны bmpd напомним, что китайский зенитный ракетный комплекс средней дальности HQ-22 является дальнейшем развитием известного китайского ЗРК НQ-12 (серии KS-1) и разработан и производится компанией Jiangnan Space Industry Corporation (также известной как "061-я база"), входящей в состав китайской государственной ракетно-космической корпорации China Aerospace Science & Industry Corporation Limited (CASIC). ЗРК HQ-22 использует, в частности, новые зенитные управляемые ракеты в транспортно-пусковых контейнерах.

Развиваемая "061-й базой" линейка ЗРК средней дальности является конкурирующей по отношению к системам двух других ведущих китайских производителей ЗРК - входящей в состав той же CASIC группы China Changfeng Mechanics and Electronics Technology Academy (также известной как "Вторая академия"), традиционно являвшейся головным разработчиком ЗРК в КНР (в частности, создавшей основной современный китайский ЗРК HQ-9); и шанхайской так называемой "Восьмой академии" (Shanghai Academy of Spaceflight Technology) другой китайской ракетно-космической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), производящей ЗРК HQ-16.

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HQ-9
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