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Российская газета

На танке "Армата" решили проблемы с двигателем и тепловизорами

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САУ "Коалиция"
САУ "Коалиция".
Источник изображения: rg.ru

Российские производители сумели решить проблемы новейшего танка "Армата". Сейчас эта уникальная машина проходит войсковые испытания.


Тяжелая бронированная техника на платформе "Армата" наконец сумела исправить свои детские болячки и готова к серийному производству.

Как рассказал ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров, разработчики сумели преодолеть сложности связанные с производством ряда узлов и агрегатов.

"По двигателям, и по тепловизорам вопросы решены. Двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ при проектировании", - заявил Мантуров.

Говоря о производстве тепловизоров для танка Т-14 министр подчеркнул, что сейчас создан полностью российский продукт, который производится концерном "Швабе".

Мантуров отметил, что войсковые испытания "Арматы" идут по графику Минобороны.

Как рассказал "РГ" военный эксперт, Виктор Мураховский, двигатель стали разрабатывать еще в 80-х годах, под перспективный проект танка Т-95 в рамках программы "Совершенствование-88". На Челябинском заводе был спроектирован Х-образный мотор, мощностью 1500 л.с. После распада СССР ряд комплектующих к двигателю стал закупаться за Рубежом. Однако Минобороны поставило задачу сделать "сердце" танка полностью отечественным. Изначально, после всех изменений, двигатель "Арматы" не смог обеспечить тот ресурс, который требовало Минобороны. Сейчас этот вопрос удалось решить и после ряда испытаний двигатель готов идти в серию. Та же проблема была и по тепловизорам. В частности, матрицы, входящие в их состав, закупались во Франции, но наши производители сумели решить эту задачу.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Франция
Продукция
Армата
Т-95
Компании
Швабе ОАО
Персоны
Мантуров Денис
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