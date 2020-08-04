Первым покупателем китайского ПТРК HJ-12, предположительно, стал Алжир

ЦАМТО, 3 августа. Согласно опубликованной в ряде СМИ информации, ВС Алжира стали первым экспортным заказчиком противотанковых ракетных комплексов HJ-12 "Рэд Эрроу 12" (Red Arrow 12), разработанных китайской корпорацией NORINCO (China North Industries Group).

Как сообщал ЦАМТО, в конце марта на своем аккаунте в WeChat государственная корпорация NORINCO сообщила, что обеспечила поставку пусковых контейнеров с ракетами HJ-12 иностранному заказчику ранее согласованного срока, несмотря на вспышку COVID-19 и праздничный период в начале года.

В июле China Defense Blog сообщил, что первыми комплекс HJ-12, который является аналогом американского ПТРК "Джавелин", приобрели ВС Алжира.

Полномасштабный макет ПТРК HJ-12 был впервые показан на авиасалоне в Чжухае (Китай) в 2014 году. Он представляет собой комплекс третьего поколения класса "выстрелил и забыл" (первый в КНР комплекс, использующий данный принцип). Новый ПТРК позволяет поражать цели различных типов, включая укрепленные сооружения, танки, корабли, вертолеты. Ракета может наносить удар сверху в наименее защищенную часть бронетехники. Общий вес комплекса (ракета, пусковая труба и прицельно-пусковой контейнер) составляет 22 кг. Длина пусковой трубы – 1,25 м, диаметр – 0,17 м, масса ракеты – 17 кг, длина – 0,98 м, диаметр – 0,14 м.

В базовой версии ракета оснащена неохлаждаемой тепловизионной ГСН. Более дешевой альтернативой для заказчиков, которые намерены применять комплекс в дневное время, является телевизионная ГСН. Максимальная дальность пуска версии с телевизионной ГСН – 4 км, тепловизионной – 2 км. Бронепробиваемость оснащенной тандемной кумулятивной боевой частью ракеты – 1100 мм гомогенной стальной брони за динамической защитой. Комплекс обеспечивает пуск ракеты из ограниченного пространства, включая здания или укрепленные сооружения.