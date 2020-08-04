Глава ОАК доложил президенту России о ходе авиационных программ

ЦАМТО, 3 августа. Генеральный директор ПАО "ОАК" (входит в Госкорпорацию Ростех) Юрий Слюсарь доложил президенту России Владимиру Путину о ходе финансового оздоровления ОАК и статусе текущих самолетостроительных программ.

Глава ОАК поблагодарил президента за принятые в мае нынешнего года решения антикризисного характера, которые позволили увеличить загрузку предприятий авиастроения и их кооперантов как за счет опережающих поставок техники в Воздушно-космические силы, так и за счет поддержки производства и продаж новых российских гражданских самолетов.

"Наш самый крупный завод в Комсомольске на Амуре благодаря этому решению фактически вдвое увеличил загрузку в текущем периоде, и теперь по 2028 год включительно мы имеем фактически полноценную загрузку этого завода", – подчеркнул Ю.Слюсарь.

Глава ОАК отметил, что "Су-35 является наиболее перспективным с точки зрения планируемых контактов по линии военно-технического сотрудничества. Конечно, продвижение его на внешний рынок сопряжено с большим количеством сложностей, наши конкуренты в этом смысле зачастую используют, на наш взгляд, нечестную конкуренцию и используют прямое давление – и политическое, и санкционное, и персонализированное. Но мы уверены: наша техника лучшая, особенно оценить это могут те страны, которые сейчас ее покупают".

Касаясь гражданской тематики, Ю.Слюсарь напомнил, что "Вы давали поручение по использованию механизма государственных гарантий по поставке 59 самолетов "Сухой Суперджет". Авиакомпании-покупатели самолетов определены, включая "Аэрофлот", 22 (самолета для) компании. Мы коллегам из "Аэрофлота" очень благодарны, потому что, конечно, понимаем: сейчас рынок авиационных перевозок практически вдвое снизился. Тем не менее, они заказывают новые самолеты. Восемь самолетов забирают в этом году, 14 самолетов забирают в следующем году".

По словам Ю.Слюсаря, 100-местный самолет "Суперджет" "в этот пандемический период наиболее востребован" на многих маршрутах, где ранее использовались более вместительные воздушные суда.

Гендиректор ОАК рассказал, что в прошлом году в небо поднялись три новых авиационных комплекса. "В первую очередь самолет Ил-112В – наш легкий авиатранспортный самолет, который идет на смену "антоновскому семейству" самолетов Ан-26. Вторым Ю.Слюсарь назвал глубокомодернизированный Ту-22М3М, получивший новое бортовое оборудование и радиоэлектронный комплекс. "Это принципиально новая машина с расширенными боевыми возможностями под новейшее вооружение", – подчеркнул глава ОАК. Третьим авиационным комплексом, начавшим полеты в минувшем году, Ю.Слюсарь назвал "Охотник" – "ударный тяжелый беспилотник с беспрецедентными возможностями, имеющий наибольший боевой радиус действия и самую широкую номенклатуру вооружения. Мы от Министерства обороны получили задачу ускорить проведение опытно конструкторских работ, максимально "сдвинуть влево" – так, чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем".

Говоря о предстоящих событиях, Ю.Слюсарь рассказал о первом полете нового российского регионального турбовинтового самолета Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117СТ. "Самолет уже собран, проходит наземную отработку, готовится к первому вылету, в сентябре, по нашим планам, мы эту машину поднимем в Жуковском", – сказал Ю.Слюсарь. Он также пояснил, что параллельно с подготовкой к первому полету проходят стендовые отработки, наземные испытания, подготовка тренажерного комплекса и системы послепродажного обслуживания.

"Машина крайне востребованная, машина очень нужна в труднодоступных регионах", – подчеркнул глава ОАК, пояснив, что самолет рассчитан на 68 пассажиров и скорость полета 500 км/ч, является всепогодным, может использовать грунтовые взлетно-посадочные полосы и для него не требуется большого состава наземного оборудования. На авиазаводе в Луховицах ОАК планирует производить до 12 таких машин в год, сказал Ю.Слюсарь.

Второй предстоящей премьерой станет взлет в Таганроге глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95, в котором установлены новые комплексы вооружения и бортового оборудования, а также доработанные двигатели. "Боевые возможности ровно в два раза выросли после модернизации", – так глава ОАК охарактеризовал результаты проделанной работы.

Ю.Слюсарь также рассказал об испытаниях пассажирского самолета МС-21. "Событие в этом году – вылет МС-21 с нашими отечественными двигателями ПД-14, до конца года мы должны эту работу завершить, проходят необходимые отработки", – сказал глава ОАК.

Самолет МС-21-300 в настоящее время проходит сертификационные испытания. Предполагается, что он сможет поставляться в версиях с российскими или с зарубежными двигателями, в зависимости от заказа эксплуатанта, сообщает пресс-служба ПАО "ОАК".