Минобороны: у испытывавших вакцину добровольцев сформировался иммунитет к коронавирусу

Как отмечается, итоговое обследование не выявило побочных эффектов у добровольцев

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Итоговое обследование добровольцев, которые тестировали российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и отсутствие побочных реакций. Об этом в понедельник сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено", - отметили в ведомстве.

Итоговое исследование прошло 3 августа в Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Н. Н. Бурденко.

В ведомстве подчеркнули, что все этапы разработки и испытаний вакцины проводились в полном соответствии с протоколом клинических исследований. "На 42-й день после первой вакцинации добровольцы вернулись в госпиталь из войск и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику", - уточнили в ведомстве.

Таким образом, имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с министерством обороны.

Испытания вакцины

В июне после получения разрешений начались клинические исследования жидкой и лиофильно высушенной вакцины, разработанной Центром им. Н. Ф. Гамалеи совместно с ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны.

Жидкая вакцина исследовалась в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко на 43 добровольцах, лиофильно высушенная вакцина - в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова также на 43 добровольцах.

В ходе эксперимента, продолжавшегося с 3 июня по 20 июля, добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов госпиталя, имеющих богатый опыт проведения клинических испытаний лекарственных средств.

20 июля Минобороны сообщило, что совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи успешно завершена фаза клинических испытаний на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. До сегодняшнего дня им оставалось только пройти итоговый осмотр на 42 день после введения первой компоненты вакцины.

30 июня в Минздрав были поданы документы на регистрацию вакцины.