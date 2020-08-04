ОАК назвала сроки поставок ударного беспилотника «Охотник» в войска

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начнет поставлять новейший ударный беспилотник «Охотник» Воздушно-космическим войскам России с 2024 года. Об этом в понедельник, 3 августа, рассказал руководитель корпорации Юрий Слюсарь.

По его словам, Минобороны поставило задачу перед ОАК об ускорении проведения опытно-конструкторских работ, чтобы аппарат поступил в войска уже в 2024 году. «Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем», — цитирует Слюсаря сайт Кремля.

Как сообщалось в июне, стоимость тяжелых ударных беспилотников С-70 «Охотник» составит около 1 млрд рублей. Как полагают эксперты, после запуска массового производства цену удастся снизить на 40–50% по сравнению с опытными экземплярами.

В стоимость опытных образцов входят научно-исследовательская, опытно-конструкторская работы и подготовка производства к запуску серии.