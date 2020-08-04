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Известия.ru

В ОАК назвали сроки полета МС-21 с российскими двигателями

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российский узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 с двигателями отечественного производства ПД-14 совершит первый полет до конца 2020 года. Об этом в понедельник, 3 августа, рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Еще одно событие в этом году — вылет МС-21 с нашим отечественным ПД-14. До конца года мы должны эту работу завершить, проходят необходимые отработки», — заявил глава ОАК.

В настоящий момент самолет МС-21-300 находится на стадии сертификационных испытаний. Предполагается, что в будущем в его поставках будут использоваться российские или зарубежные двигатели — в зависимости от пожелания заказчика.

В конце июля вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что ОАК намерена с 2024 года выйти на производство более 100 гражданских самолетов в год и в дальнейшем наращивать этот показатель.

В частности, планируется выпуск свыше 72 самолетов МС-21, около 30 «Суперджетов», 12 Ил-112. Также вице-премьер сообщил, что создаваемая авиакомпания для перевозок на Дальнем Востоке до 2024 года должна приобрести до 60 самолетов «Суперджет» и 16 самолетов МС-21.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
ПД-14
СуперДжет-100
Компании
ОАК
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Борисов Юрий
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
2020-й год
МС-21
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