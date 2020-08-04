Глава ОАК заявил о мешающем продвижению Су-35 давлении ряда стран

Некоторые страны прибегают к недобросовестной конкуренции, чтобы помешать продвижению истребителя Су-35 на зарубежные рынки. Об этом в понедельник, 3 августа, в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его мнению, Су-35 является лучшим самолетом. «Конечно, продвижение его на внешний рынок сопряжено с большим количеством сложностей. Наши коллеги-конкуренты в этом смысле зачастую используют, на наш взгляд, нечестную конкуренцию и помимо честной и конкурентной борьбы используют прямое давление — и политическое, и санкционное, и персонализированное», — отметил глава ОАК, говоря о планах по военно-техническому сотрудничеству с другими странами.

В марте СМИ узнали, что администрация президента США Дональда Трампа заставила отказаться Индонезию от закупок российских истребителей Су-35. Планировалось, что Индонезия купит у России 11 истребителей, стоимость сделки составила $1,1 млрд.

В июне 2019 года власти Индонезии сообщили, что ожидают поставок российских истребителей до конца декабря. Однако данная сделка так и не была закрыта.