Войти
Известия.ru

Глава ОАК заявил о мешающем продвижению Су-35 давлении ряда стран

569
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Некоторые страны прибегают к недобросовестной конкуренции, чтобы помешать продвижению истребителя Су-35 на зарубежные рынки. Об этом в понедельник, 3 августа, в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его мнению, Су-35 является лучшим самолетом. «Конечно, продвижение его на внешний рынок сопряжено с большим количеством сложностей. Наши коллеги-конкуренты в этом смысле зачастую используют, на наш взгляд, нечестную конкуренцию и помимо честной и конкурентной борьбы используют прямое давление — и политическое, и санкционное, и персонализированное», — отметил глава ОАК, говоря о планах по военно-техническому сотрудничеству с другими странами.

В марте СМИ узнали, что администрация президента США Дональда Трампа заставила отказаться Индонезию от закупок российских истребителей Су-35. Планировалось, что Индонезия купит у России 11 истребителей, стоимость сделки составила $1,1 млрд.

В июне 2019 года власти Индонезии сообщили, что ожидают поставок российских истребителей до конца декабря. Однако данная сделка так и не была закрыта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
Су-35
Компании
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Трамп Дональд
Похожие новости
12.02.2018
Встаем на крыло. Каких успехов добилась отечественная гражданская авиация?
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
27.02.2017
Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
13.07.2015
Ле Бурже 2015: Китай - надежда отечественного авиапрома?
31.08.2007
ПРЕСС-РЕЛИЗ: "Русский страховой центр" принял активное участие в VIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2007
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.08 15:23
  • 35
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 04.08 15:23
  • 1
Маск рассказал подробности о разработке мозговых чипов
  • 04.08 15:08
  • 2
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 04.08 14:53
  • 1
Ноутбуки "Аквамарин" с операционной системой спецназначения Astra Linux адаптированы для российских условий эксплуатации
  • 04.08 14:40
  • 1
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
  • 04.08 14:27
  • 1
Видео: АКС-74У испытали безостановочной стрельбой
  • 04.08 13:59
  • 1
Турбовинтовой штурмовик Embraer EMB-314 Super Tucano могут показать в Киеве
  • 04.08 13:54
  • 1
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ взлетит до конца августа
  • 04.08 13:40
  • 1
Продолжается плановое оснащение ВДВ новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники
  • 04.08 13:38
  • 4
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 04.08 13:33
  • 3
Скорость и огневая мощь: багги на базе "Тигра" покажут на "Армии-2020"
  • 04.08 13:22
  • 92
Бессмысленный «Прибой»
  • 04.08 12:44
  • 2
Украинские заводы приняли окончательное решение: танк «Тирекс» производиться не будет
  • 04.08 12:38
  • 2
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 04.08 11:54
  • 5
CNN (США): вывод войск из Германии может стать последним подарком Трампа Путину перед выборами