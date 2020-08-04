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Ил-114 совершит первый полет в сентябре

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новый российский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117СТ совершит первый полет в сентябре 2020 года, сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) Юрий Слюсарь на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Ближайшая премьера – это Ил-114, самолет уже собран, проходит наземную отработку, готовится к первому вылету, в сентябре, по нашим планам, мы эту машину поднимем в Жуковском», - сказал Юрий Слюсарь.

Он также пояснил, что параллельно с подготовкой к первому полету проходят стендовые отработки, наземные испытания, подготовка тренажерного комплекса и системы послепродажного обслуживания.

«Машина крайне востребованная, машина очень нужна в труднодоступных регионах», - подчеркнул глава ОАК, пояснив, что самолет рассчитан на 68 пассажиров и скорость полета 500 км в час, является всепогодным, может использовать грунтовые взлетно-посадочные полосы и для него не требуется большого состава наземного оборудования. На авиазаводе в Луховицах ОАК планирует производить до 12 таких машин в год, сказал Юрий Слюсарь.

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Страны
Россия
Продукция
117С
Ил-114
Ил-114-300
ТВ7-117
Компании
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
2020-й год
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