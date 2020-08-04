Все площадки МВТФ "Армия-2020" в ЮВО объединит телемост

Т-15 с модулем АУ220М "Байкал" на военно-техническом форуме "Армия-2018".

ЦАМТО, 3 августа. Все площадки Международного военно-технического форума "Армия-2020" в ЮВО, расположенные на территории региональных филиалов парка "Патриот", объединит телемост.

В режиме реального времени трансляция открытия главного ежегодного события в ЮВО будет вестись из 14 субъектов Российской Федерации и военно-патриотического парка "Патриот" российской военной базы в армянском Гюмри.

Таким образом, гости форума смогут увидеть церемонии открытия и динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники каждого из 15 регионов, в том числе Крыма, Севастополя, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставрополья и Кубани, республик Северного Кавказа и Армении.

Международный военно-технический форум ЮВО "Армия-2020" будет проведен в период с 27 по 29 августа, сообщает пресс-служба округа.