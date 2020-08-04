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ТАСС

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ взлетит до конца августа

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По словам главы ОАК, машина полностью обновлена, усовершенствованию подвергся даже планер самолета

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершит первый испытательный полет до конца августа этого года. Об этом в понедельник президенту России Владимиру Путину доложил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Я надеюсь, до конца августа в Таганроге взлетит у нас долгожданный глубокомодернизированный Ту-95", - сказал Слюсарь.

По его словам, машина полностью обновлена, усовершенствованию подвергся даже планер самолета.

"Мы усилили крыло, поменяли отдельные агрегаты планера. Машина с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами, и, собственно, боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации", - пояснил Слюсарь.

После первого полета испытания продолжатся, как и последующая модернизация всего парка стратегических ракетоносцев.

Как сообщали в марте в пресс-службе "Туполева", совместно с ТАНТК им. Г. М. Бериева параллельно завершены работы над первым глубокомодернизированным Ту-95МСМ. Велась отработка обновленных систем самолета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Туполев
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
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1 комментарий
№1
04.08.2020 13:54
Давно пора, а то до сих пор летают с дедовскими "будильниками" в то время как в B-52 гораздо более старой постройки "стеклянная" кабина.
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