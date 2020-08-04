Советские ракеты сбили четыре "Фантома" и один "Мираж" 50 лет назад

К декабрю 1969 года затеянная Египтом "Война на истощение" обернулась коллапсом арабской системы ПВО. Самолеты со звездами Давида уже кружили над резиденцией Гамаль Абдель Насера, и тогда на спасение "лучшего друга СССР" отправились советские солдаты.

В начале января 1970 года на полигоне Ашулук началось боевое слаживание 18-й отдельной зенитно-ракетной дивизии особого назначения. Расчеты ЗРК тренировались в стрельбе по низколетящим целям в "сложной помеховой обстановке". Через пару месяцев советские зенитчики прибыли на Ближний Восток и услышали в радиоэфире: "Не скрывайтесь. Мы знаем, кто вы. Мы знаем, зачем вы здесь".

На берегу Суэцкого канала развернулся "железный заслон" из десяти батарей С-125 и "Шилок" - самоходных установок с четырьмя скорострельными 23-миллиметровыми пушками. Господству ВВС Израиля в арабском небе пришел конец.

После серии воздушных боев советские зенитчики под командованием генерала-майора Льва Громова устроили засаду в районе города Исмаилии.

Стартовые позиции для С-125 были выбраны по берегам Суэцкого канала прямо в кукурузных полях. Позиции было трудно обнаружить визуально даже с земли. В качестве "приманки" использовался комплекс СА-75М. Два дня прошли безрезультатно, но затем удалось поразить один самолет-разведчик и обстрелять "Фантом".

Визит вежливости обернулся для ВВС Израиля катастрофой. Противником было задействовано 18 самолетов, но на расстоянии 13 километров и высоте до 6 000 метров их встретили ракеты подполковника Константина Попова. Другая пара "Фантомов" попала под интенсивный огонь "Шилок" и вышла из боя. Последнюю пару F-4 добили С-125 подполковника Николая Кутынцева.

Засадная группа не понесла потерь, а Израиль лишился пяти самолетов, еще один был поврежден. После боя офицеры Константин Попов и Николай Кутынцев были представлены к званию Героя Советского Союза. С июля 1969 года по август 1970 года израильские ВВС потеряли 94 самолета - почти половину всей своей авиации.

Николай Грищенко