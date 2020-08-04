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Российская газета

Генпрокурор считает необходимым усилить контроль за госзакупками

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Игорь Краснов
Игорь Краснов.
Источник изображения: Андрей Епихин / ТАСС

Генпрокурор Игорь Краснов считает необходимым усилить прокурорский контроль за госзакупками из-за массовых нарушений в этой сфере. Речь идет в частности о нарушениях и неисполнении 44 и 223 федеральных законов, регулирующих сферу госзакупок. Соответствующий проект приказа Генерального прокурора был сегодня опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Так, согласно документу, органы контроля не в полной мере исполняют возложенные на них функции. Не искоренены факты хищений бюджетных средств, "откатов" и иных неправомерных действий уголовно наказуемого характера.

Кроме того, как отмечено в приказе главы надзорного ведомства, продолжают иметь место факты принятия незаконных правовых актов, несоблюдения условий для добросовестной конкуренции, неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок обязательных сведений. Также многочисленными являются случаи неправомерного уклонения от проведения торгов, завышения цен контрактов, ненадлежащего исполнения контрактных обязательств и приемки товаров, работ, услуг, несвоевременной их оплаты, различные коррупционные проявления.

В связи с этим Игорь Краснов акцентировал внимание подчиненных на выявлении и пресечении уполномоченными органами фактов "откатов", хищений, нецелевого использования бюджетных средств и других уголовно наказуемых деяний с использованием различных противоправных схем. Также глава надзорного ведомства, считает необходимым, чтобы прокуроры во взаимодействии с органами Росфинмониторинга, ФНС России, ФАС России, Федерального казначейства, МВД России и ФСБ России устанавливали схемы кооперации при выполнении государственных и муниципальных контрактов. А также выявляли наличие среди контрагентов организаций, не имеющих необходимой материальной базы и трудовых ресурсов для исполнения их условий, фирм-однодневок и номинальных фирм-посредников, аффилированных с заказчиком юридических и физических лиц.

При этом прокуроры будут обязаны тщательно проверять реальность исполнения заключенных и оплаченных государственных и муниципальных контрактов. А также безотлагательно рассматривать вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях за нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ и услуг при проведении закупок.

Кроме того, согласно приказу, сотрудники надзорного ведомства будут должны уделять внимание исполнению законов, регулирующих применение типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также проведению закупок на сумму свыше 1 млрд рублей.


Иван Егоров

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Страны
Россия
Компании
ФАС
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