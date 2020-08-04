Комплекс РЭБ "Лесочек" поступил на вооружение мотострелковых подразделений ЮВО на Ставрополье

ЦАМТО, 3 августа. В мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Ставропольском крае, поступили на вооружение комплекты возимых генераторов помех "Лесочек".

По своей эффективности данный комплекс радиоэлектронной борьбы существенно превосходит аналоги за счет расширенного рабочего диапазона частот и новых способов формирования помех.

Уникальные возможности комплекса "Лесочек" позволяют значительно повысить защиту автомобильной, бронетанковой техники и личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на марше и в местах стоянки. Комплекс высокомобилен и может размещаться на бронетехнике, автомобиле или в рюкзаке.

Кроме того, "Лесочек" обладает высокой конфликтной устойчивостью в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления и самонаводящегося по излучению оружия, что существенно повышает его боевую устойчивость.

В настоящее время военнослужащие отрабатывают задачи по преодолению условных минных полей на полигоне с использованием данного новейшего комплекса. Также "Лесочек" представлен на статической выставке на военно-техническом форуме "Армия-2020" в Ставрополе, сообщает пресс-служба Южного военного округа.