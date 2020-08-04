Эксперты усомнились в высоком экспортном потенциале украинской системы защиты бронетехники «Акустик»

Источник изображения: БЦКТ Микротек

Украинские власти заявляют, что одно из направлений, где можно было бы добиться устойчивого экономического роста, связано с экспортом «современной украинской продукции». В частности, поднимаются вопросы о необходимости расширения рынков сбыта украинских вооружений и военной техники. В качестве конкретных примеров обозначается возможное расширение сотрудничества по комплексам защиты бронированной техники. Речь заходит о комплексе защиты «Акустик».

Рассмотрим то, за счёт чего Украина предлагает расширять экспортную часть ВПК.

По сути, речь идёт о комплексе дополнительного бронирования.

Этот комплекс позволяет повышать уровень защиты легкобронированной техники от бронебойных боеприпасов и осколков относительно небольшой кинетической энергии. Важная составляющая, о которой заявляет украинский производитель, пытаясь привлечь внимание потенциальных зарубежных покупателей, связана со снижением негативного эффекта от воздействия звуковой (акустической) волны, возникающей, например, при взрыве. Такая волна может контузить членов экипажа бронированной машины или бойцов десанта, которых та перевозит.

Источник изображения: БЦКТ Микротек

Обеспечивает такого рода защиту многослойность «Акустика». По данным из открытых источников, комплекс акустико-баллистической защиты (КАБЗ) способен противостоять бронебойным пулям с оболочкой из стали или симилора (латунь в сочетании меди от 88 до 97 процентов и цинка до 10 процентов). Обычно речь идёт о максимальной защите от пуль типа Б-32 - калибр 12,7х108 мм и начальная скорость около 840 м/с на расстоянии 300-350 м. Ближе - рассматриваемая защита уже не спасает.

Состав системы защиты «Акустик»: экран, воздушный зазор, основная бронезащита, кевларовая пластина, алюминиевые вставки, вставка из пенопласта.

Источник изображения: БЦКТ Микротек

Несколько кадров с итогами испытаний «Акустика» (стрельба с дистанции 150 м калибром 7,62 мм):

Источник изображения: БЦКТ Микротек

При прохождении пули (осколка) через основной экран начинается начальное разрушение поражающего элемента. При этом акустическая волна начинает поглощаться при дальнейшем движении пули (осколка), далее основная пластина бронирования окончательно задерживает поражающий элемент, а акустическое воздействие от его попадания по корпусу бронемашины сводится к минимуму упомянутыми выше дополнительными слоями.

Источник изображения: БЦКТ Микротек

Устанавливается на БТР-3Е, БТР-70 и БТР-80 ВСУ. Ранее сообщалось о планах по оснащению "Акустиком" польских БТР Rosomak.

По мнению экспертов, у украинского «Акустика» нет высоких шансов на широкий экспорт, так как его характеристики весьма скромны. Если бронекомплекс на способен эффективно защитить от того же ДШК с расстояния менее 300 м, то делать ставку на такую защиту, тем более с прицелом на международные рынки, действительно, весьма самонадеянно.