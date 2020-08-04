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Российская газета

NI: Новые российские ракеты могут изменить баланс сил

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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.
Источник изображения: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Перспективные российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) разрабатываются в течение десятилетий. Их создание идет крайне непросто, но после того, как новые ракеты поступят на вооружение, они могут изменить баланс сил в пользу России. Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest Калеб Ларсон.


Одной из самых грозных российских МБР вляется SS-18 Satan ("Сатана" по классификации НАТО, отечественное обозначение РС-36М "Воевода", - прим. "РГ"). Комплекс шахтного базирования имеет предполагаемую дальность около десяти тысяч километров. Несмотря на впечатляющие характеристики и боевые возможности, данная ракета, первый вариант которой был разработан еще около 50 лет назад, является устаревшей.

Заменой ей станет "Сармат", имеющий, вероятно, еще большую дальность.

- Хотя конкретные характеристики неизвестны, предполагается, что новая МБР может преодолевать 18 тысяч километров. По имеющимся данным, ракета может нести десять больших боеголовок или 16 с меньшим зарядом. Еще одно применение "Сармата" - доставка гиперзвукового оружия, находящегося в разработке, - отмечает Ларсон.

Во время создания комплекса возникали проблемы. Серийная поставка "Сармата" в подразделения РВСН несколько раз откладывалась, сейчас она перенесена на 2021 год.

Еще одной перспективной МБР является мобильный комплекс РС-26 "Рубеж", который доставляется к месту запуска на большой вездеходной установке. Как и в случае с "Сарматом" у данной ракеты в ходе предварительных испытаний возник ряд проблем. Кроме того, в комплексе изначально применялся боезаряд с дальностью полета около 5,8 тысячи километров, что нарушало условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В последующем использовалась более тяжелая боеголовка с меньшим радиусом действия.

Наиболее исключительным из перечисленных ракетных комплексов является "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Разгон последнего и выведение на расчетную траекторию производится с помощью МБР. Данная роль, вероятнее всего, и будет отведена ракете "Сармат".


Тимур Алимов

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Страны
Россия
Продукция
РС-20Б
РС-20В
РС-26 Рубеж
Сармат МБР
Проекты
NATO
ГЗЛА
РСМД
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