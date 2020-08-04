Войти
Военно-промышленный курьер

Спутники «Гонец-М» впервые будут выведены на орбиту ракетой «Союз-2»

585
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Первый запуск спутников «Гонец-М» ракетой «Союз-2», а не «Рокотом», состоится этой осенью, сообщает компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (АО «ИСС»).

«Малые космические аппараты «Гонец-М», созданные компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва», впервые будут выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2». Первый запуск спутников «Гонец-М» при помощи ракеты-носителя «Союз-2» и разгонного блока «Фрегат» запланирован на осень 2020 года», - цитирует Ин терфакс-АВН сообщение компании.

Аппараты «Гонец-М», предназначенные для обеспечения персональной спутниковой связи в составе системы «ГОНЕЦ-Д1М», выводятся на низкую околоземную орбиту блоками - по три за один пуск.

Для их запуска новыми средствами выведения был создан специальный адаптер - устройство для сопряжения спутников с разгонным блоком.

«В настоящее время с ним проводятся испытания, подтверждающие прочность конструкции под воздействием массы трех космических аппаратов», - сообщили в «ИСС».

Ранее для запуска спутников персональной связи «Гонец-М» использовалась ракета-носитель «Рокот», производство которой прекращено, и разгонный блок «Бриз-КМ».

На минувшей неделе на своём YouTube-канале «ИСС» сообщила о начале подготовки к отправке на космодром Плесецк трех спутников связи системы «Гонец». Три аппарата были сняты с ответственного хранения, после чего решетневцы начали готовить их к штатной эксплуатации. Подготовительные мероприятия включают в себя техническое обслуживание и электрические испытания. Они необходимы для того, чтобы специалисты были уверены, что спутники без замечаний отработают положенный срок - не менее пяти лет.

Космические аппараты «Гонец-М» предназначены для обеспечения услуг персональной спутниковой связи на территории крайнего Севера и в труднодоступных местностях.

«После завершения испытаний космические аппараты «Гонец-М» отправятся из «ИСС» на космодром Плесецк, все три спутника будут выведены на орбиту одной ракетой», - сообщили также в «ИСС».

Новые аппараты пополнят орбитальную группировку многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец», которая уже находится в опытной эксплуатации и работает на базе таких же спутников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бриз-М
Гонец-Д1М
Гонец-М
Рокот
Фрегат РБ
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
2020-й год
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
14.03.2019
Источник: запуск "Гонцов" перенесли из-за отсутствия украинской аппаратуры
17.07.2018
Девять спутников связи "Гонец-М" дожидаются очереди на запуск
26.04.2018
Роскосмос заказал изготовление ракеты "Союз" для запуска трех спутников "Гонец-М"
07.02.2018
Роскосмос в 2019-2020 годах может заказать две ракеты "Ангара-1.2" для запуска шести спутников "Гонец-М"
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.08 15:23
  • 35
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 04.08 15:23
  • 1
Маск рассказал подробности о разработке мозговых чипов
  • 04.08 15:08
  • 2
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 04.08 14:53
  • 1
Ноутбуки "Аквамарин" с операционной системой спецназначения Astra Linux адаптированы для российских условий эксплуатации
  • 04.08 14:40
  • 1
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
  • 04.08 14:27
  • 1
Видео: АКС-74У испытали безостановочной стрельбой
  • 04.08 13:59
  • 1
Турбовинтовой штурмовик Embraer EMB-314 Super Tucano могут показать в Киеве
  • 04.08 13:54
  • 1
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ взлетит до конца августа
  • 04.08 13:40
  • 1
Продолжается плановое оснащение ВДВ новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники
  • 04.08 13:38
  • 4
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 04.08 13:33
  • 3
Скорость и огневая мощь: багги на базе "Тигра" покажут на "Армии-2020"
  • 04.08 13:22
  • 92
Бессмысленный «Прибой»
  • 04.08 12:44
  • 2
Украинские заводы приняли окончательное решение: танк «Тирекс» производиться не будет
  • 04.08 12:38
  • 2
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 04.08 11:54
  • 5
CNN (США): вывод войск из Германии может стать последним подарком Трампа Путину перед выборами