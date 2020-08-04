Спутники «Гонец-М» впервые будут выведены на орбиту ракетой «Союз-2»

Первый запуск спутников «Гонец-М» ракетой «Союз-2», а не «Рокотом», состоится этой осенью, сообщает компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (АО «ИСС»).

«Малые космические аппараты «Гонец-М», созданные компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва», впервые будут выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2». Первый запуск спутников «Гонец-М» при помощи ракеты-носителя «Союз-2» и разгонного блока «Фрегат» запланирован на осень 2020 года», - цитирует Ин терфакс-АВН сообщение компании.

Аппараты «Гонец-М», предназначенные для обеспечения персональной спутниковой связи в составе системы «ГОНЕЦ-Д1М», выводятся на низкую околоземную орбиту блоками - по три за один пуск.

Для их запуска новыми средствами выведения был создан специальный адаптер - устройство для сопряжения спутников с разгонным блоком.

«В настоящее время с ним проводятся испытания, подтверждающие прочность конструкции под воздействием массы трех космических аппаратов», - сообщили в «ИСС».

Ранее для запуска спутников персональной связи «Гонец-М» использовалась ракета-носитель «Рокот», производство которой прекращено, и разгонный блок «Бриз-КМ».

На минувшей неделе на своём YouTube-канале «ИСС» сообщила о начале подготовки к отправке на космодром Плесецк трех спутников связи системы «Гонец». Три аппарата были сняты с ответственного хранения, после чего решетневцы начали готовить их к штатной эксплуатации. Подготовительные мероприятия включают в себя техническое обслуживание и электрические испытания. Они необходимы для того, чтобы специалисты были уверены, что спутники без замечаний отработают положенный срок - не менее пяти лет.

Космические аппараты «Гонец-М» предназначены для обеспечения услуг персональной спутниковой связи на территории крайнего Севера и в труднодоступных местностях.

«После завершения испытаний космические аппараты «Гонец-М» отправятся из «ИСС» на космодром Плесецк, все три спутника будут выведены на орбиту одной ракетой», - сообщили также в «ИСС».

Новые аппараты пополнят орбитальную группировку многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец», которая уже находится в опытной эксплуатации и работает на базе таких же спутников.