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Эсминец «Портер» покидает Черное море

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Ракетный эсминец ВМС США «Портер»
Ракетный эсминец ВМС США «Портер».
Источник изображения: vpk-news.ru

Ракетный эсминец ВМС США «Портер» начал 3 августа переход из Черного моря в Средиземное после завершения совместных с флотом Украины и кораблями ряда стран НАТО учений Sea Breeze - 2020.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 6-го флота ВМС США.

«Моя команда и я всегда ценим возможность взаимодействия и совместных тренировок с нашими союзниками и партнерами в регионе Черного моря, - приводит пресс-служба слова капитана корабля командора Крэга Трента. - То время, что мы провели здесь, чрезвычайно важно для выстраивания прочных отношений и развития координации».

Украинско-американские учения Sea Breeze - 2020 прошли в акватории Черного моря с 20 по 27 июля. К участию были привлечены около 2 тыс. человек из девяти стран, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Помимо Украины, США и Грузии, в Sea Breeze приняли участие военные из Болгарии, Испании, Норвегии, Румынии, Турции и Франции. Моряки из стран НАТО и Украины, в том числе, отрабатывали действия в областях воздушной обороны, борьбы с подводными лодками, контроля над акваторией.

Базирующийся в Испании эсминец «Портер» уже второй раз за лето заходит в Черное море для проведения учений с флотами стран НАТО, а также Украины и Грузии. В предыдущий раз он находился здесь с 17 июня по 7 июля, когда принял участие в двух совместных учениях с кораблями Болгарии, Грузии, Румынии и Турции и зашел в Батуми. Тогда в маневрах также был задействован десантный корабль-док Oak Hill ВМС США.

Силы Черноморского флота осуществляли слежение за американским эсминцем как во время предыдущих учений, так и во время тех, что проходили с 20 июля. В МИД РФ неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США настаивают, что действуют в рамках конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, а сами учения проходят в международных водах.

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