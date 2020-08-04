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Die Welt (Германия): трансатлантическая трагедия, от которой проиграют все

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Американские солдаты на учениях Saber Junction 2012 в Баварии
Американские солдаты на учениях Saber Junction 2012 в Баварии.
Источник изображения: © flickr.com, DoD photo / Gertrud Zach

Дональд Трамп решил отомстить Германии за несоблюдение договоренности с НАТО относительно расходов на оборону, поддержку «Северного потока — 2» и прочие проявления самостоятельности. Автора статьи в Die Welt пугает неспособность страны противостоять «угрозе» в лице России. Но и поведение Трампа он не одобряет.

Дональд Трамп, собираясь вывести американские войска, упрекает Германию в несоблюдении договоренности с США относительно расходов на оборону. Этот аргумент можно понять, но наказывая Германию, президент США вредит собственным интересам.

Легко потерять терпение, когда говоришь с Германией, которая совершенно забыла об интересах безопасности. Несмотря на давние обещания и драматичным образом изменившуюся ситуацию в Европе, немецкое правительство в минувшие годы ничего не сделало, чтобы заполнить брешь между реальными военными расходами и договоренностями в рамках НАТО, согласно которым они должны составлять 2% от ВВП каждой страны-члена альянса.

Вместо этого Берлин, несмотря на сопротивление со стороны Америки и своих же европейских партнеров, упрямо продолжает участвовать в газопроводном проекте "Северный поток - 2", хотя это повышает геостратегическую зависимость континента от России. Все это вкупе с весьма условной боеготовностью бундесвера говорит об удивительной неспособности Германии признать, что угрозы в Европе выросли, - и противостоять им.

После нескольких лет критики из Вашингтона, которую в Берлине оставляли без внимания, Дональд Трамп решил действовать и объявил, что из Германии будут выведены почти 12 тысяч солдат армии США. Половина из них вернутся в Америку, а остальные будут переброшены в другие европейские страны, в первую очередь Италию и Бельгию. Президент обосновал решение упорным нежеланием немцев вносить вклад в боеспособность НАТО, выполняя договоренность о военных расходах на уровне 2% от ВВП.

Недовольство Трампа можно понять, но его аргумент не слишком убедителен. Ведь Бельгия, например, тратит в процентном отношении еще меньше, чем Германия, да и Рим не менее упорно, чем Берлин, отказывается повышать военные расходы. Таким образом, речь идет в меньшей степени о "верности принципам" Трампа, а в большей - о намерении наказать немецкое правительство.

Да и в целом едва ли можно сказать, что вывод американских войск имеет смысл. Он навредит интересам безопасности Европы, да и самих США, ведь сокращение военного присутствия американцев снизит сдерживающий эффект НАТО, например, по отношению к России. Кроме того, Германия - главный логистический хаб при переброске войск в Восточную Европу в случае нападения со стороны России.

К тому же решение Трампа дорого обойдется американским налогоплательщикам: ведь Германия играет важную роль в логистике и при переброске войск на Ближний Восток и в Африку. Главное командование войск в Африке располагается в Штутгарте и теперь его тоже придется перенести в другое место.

При этом значительную часть американских вооружений на территории Германии за последние два десятилетия модернизировали - это обошлось в миллиарды и миллиарды долларов. Так что бессмысленно, поддаваясь таким поистине детским капризам, тратить огромные деньги на создание новых военных баз.

Да, Германия в области безопасности действительно во многом действует безответственно, удобно устроившись за счет американцев. Но Германия не начнет действовать более ответственно из-за того, что американцы иррационально выполнят требование "Янки, гоу хоум!", с которым выступают некоторые силы, десятилетиями помогающие Москве и стремящиеся снизить обороноспособность НАТО. Так что в вопросах безопасности правило "минус на минус дает плюс" не сработает.

Вывод войск США отражает серьезность конфликта Берлина и Вашингтона. Дональд Трамп сыграл при этом немаловажную роль, без конца предъявляя немцам претензии и демонстрируя свое недовольство политикой канцлера Ангелы Меркель.

В то же время федеральное правительство в последние годы действительно не делало никаких шагов навстречу Вашингтону, имея, однако, важные аргументы в свою пользу, в частности, в контексте военных расходов и строительства газопровода "Северный поток - 2".

Правящая коалиция тем самым нанесла большой вред национальным интересам Германии. Ведь она действует, игнорируя главное в германо-американских отношениях - а именно то, что речь идет об асимметричном соотношении сил. Германия попросту больше зависит от США в вопросах европейской безопасности, чем США от Германии. Поэтому "просто игнорировать" (интересы США) было плохой идеей.

Теперь Трамп решил отомстить, отчего проигравшими окажутся все. Вот такая трансатлантическая трагедия.


Клеменс Вергин (Clemens Wergin)

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