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Синьхуа (Китай): первая группа военных НОАК отправилась в Россию для участия в Армейских международных играх-2020

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Закрытие "Армейских международных игр-2016"
Закрытие "Армейских международных игр-2016".
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Блинов

В Москву отправилась первая группа китайских военнослужащих, чтобы принять участие в Армейских международных играх-2020, сообщает «Синьхуа». Соревнования пройдут сразу в нескольких странах. Китайские военные примут участие в шести состязаниях, которые будут проводиться на территории России.

1 августа первая группа военнослужащих Народно-освободительной армии Китая отправилась в Москву, чтобы принять участие в Армейских международных играх-2020, передает агентство "Синьхуа".

Как сообщается, Армейские международные игры-2020 пройдут с 23 августа по 5 сентября в нескольких странах, в том числе в России, Беларуси, Казахстане и Шри-Ланке.

Китайские военные примут участие в шести видах соревнований: "Танковый биатлон" (соревнование танковых экипажей), "Безопасная среда" (соревнование экипажей радиационной, химической и биологической разведки), "Мастера автобронетанковой техники" (соревнование специалистов автотехнического и танкотехнического обеспечения), "Отличники войсковой разведки" (соревнование групп войсковой разведки), "Открытая вода" (соревнование понтонно-переправочных подразделений), "Десантный взвод" (соревнование десантных взводов).

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Страны
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Шри-Ланка
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
ЯО
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