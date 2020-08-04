Сербия приобрела китайские ЗРК средней дальности FK-3

ЦАМТО, 3 августа. Сербия приобрела китайские зенитные ракетные комплексы средней дальности FK-3. Официально подробности заключенного контракта пока не сообщаются.

Согласно информации сербского портала Tangosix.rs, о закупке систем FK-3 стало известно из годового отчета государственной компании Yugoimport SDPR.

В отчете сообщается, что в 2019 году Сербия заключила контракты, предусматривающие покупку вооружений на сумму 620,3 млн. долл., из которых наиболее крупными стали модернизация истребителей МиГ-29, приобретение китайских БЛА CH-92A, французских ПЗРК "Мистраль-3" и китайских ЗРК FK-3.

Таким образом, Сербия станет первым иностранным покупателем данной китайской системы ПВО. Анализируя публикации средств массовой информации, портал делает вывод, что было приобретено три батареи ЗРК FK-3.

FK-3 представляет собой экспортный вариант ЗРК HQ-22 (Красное знамя - 22). Комплекс, созданный на базе HQ-12, впервые был продемонстрирован на выставке Airshow China 2016.

Согласно ранее заявленным характеристикам, экспортные ЗРК FK-3 имеет зону поражения от 5 до 100 км по наклонной дальности и диапазон высот поражения целей от 50 м до 27 км. Это всепогодная система ПВО средней дальности, предназначенная для борьбы с самолетами, вертолетами, БЛА класса MALE и HALE, крылатыми ракетами и другими аэродинамическими целями.

Батарея, состоящая из трех пусковых установок, способна одновременно произвести залповый пуск 12 ракет по шести целям. Головка самонаведения – полуактивная радиолокационная, имеет высокую степень защиты от помех.