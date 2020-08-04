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Военное обозрение

Турбовинтовой штурмовик Embraer EMB-314 Super Tucano могут показать в Киеве

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Источник изображения: topwar.ru

В рамках XII Международного авиакосмического салон "Авиасвит ХХІ", который пройдет в Киеве с 13 по 16 октября 2020 года, впервые примет участие бразильская авиастроительная компания EMBRAER. Как заявили в пресс-службе авиасалона, бразильцы могут привезти в Киев свои знаменитые турбовинтовые штурмовики Embraer EMB-314 Super Tucano.

Украинские и международные военные эксперты задаются вопросом, если бразильцы привезут на выставку свой штурмовик, будет ли Минобороны Украины поднимать вопрос закупки Embraer EMB-314 Super Tucano для ВВС страны. Ранее в военном ведомстве неоднократно заявляли о заинтересованности в бразильском штурмовике.

В начале августа 2019 года делегация ВВС Украины во главе с их командующим генерал-полковником Сергеем Дроздовым прибыла в бразильский Сан-Паулу, где провела переговоры с руководством военного дивизиона бразильской компании Embraer о возможности приобретения турбовинтовых учебно-боевых самолетов Embraer EMB-314 Super Tucano. В октябре того же года группа украинских пилотов провела полеты на бразильских штурмовиках в Португалии.

Однако, возможен вариант, что ВВС Украины не будут закупать бразильские штурмовики. Согласно последним данным, Минобороны Украины рассматривает также вариант приобретения пакистанских истребителей JF-17 Block III.

Напомним, что на Украине принята программа модернизации ВВС страны на 2021-2035 годы. За этот период авиация должна полностью избавиться от уже устаревших Миг-29, Су-27, Су-24М, Су-25, Су-24МР советского производства и принять на вооружение "современный" истребитель. В качестве основного кандидата рассматриваются несколько вариантов, но более предпочтительным для ВВС страны называется шведский Saab JAS-39E/F Gripen и американский F-16 Block 70/72. Всего планируется приобрести от 72 до 108 истребителей.

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1 комментарий
№1
04.08.2020 13:59
Цитата
на Украине принята программа модернизации ВВС страны на 2021-2035 годы. За этот период авиация должна полностью избавиться от уже устаревших Миг-29, Су-27, Су-24М, Су-25, Су-24МР советского производства и принять на вооружение "современный" истребитель.
Винтовой Super Tucano - это да, шаг вперёд )) С реактивными-то что-то не заладилось на Донбассе и это при очень плохой ПВО у ЛДНР, а тут...
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