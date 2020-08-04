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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ направило специалистов РХБЗ для ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

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РХБЗ
РХБЗ.
Источник изображения: flanker.su

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Отряд специалистов войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) направлен в Усолье-Сибирское Иркутской области для помощи в ликвидации химического загрязнения, сообщили Минобороны РФ.

"Минобороны России направило военных специалистов радиационной, химической и биологической защиты, специализированную технику для выполнения работ по оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском", - сообщили в министерстве.

Как сообщили в Минобороны, отряд войск РХБЗ осуществляет марш из Алтайского края в Иркутскую область. В состав первого эшелона входит более 10 единиц техники и 30 специалистов.

Подразделения РХБЗ Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, отмечается в сообщении.

В 1936 году в Усолье, рядом с месторождением соли, было построено производственное объединение "Химпром". Производство органической и неорганической химии были введены в эксплуатацию в период с 1956 по 2000 гг.

В советские годы очистные сооружения предприятия уже не справлялись с очисткой промышленных стоков. В 90-е и 2000-е отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их по периметру предприятия. Помимо этого, отходы производства закачивали в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли.

Как сообщалось, по поручению президента РФ будет создана межведомственная рабочая группа по ликвидации накопленного экологического вреда ликвидации химических отходов в городе Усолье-Сибирское.

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