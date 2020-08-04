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В Азербайджане появился Т-90С под флагом Турции

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Танк Т-90С
Танк Т-90С во время совместных турецко-азербайджанских учениях.
Источник изображения: Телеграм-канал «Военный Осведомитель»

Танк Т-90С поучаствовал в совместных турецко-азербайджанских учениях на территории Азербайджана. Фотография боевой машины появилась в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Танк принадлежит армии Азербайджана, тем не менее на нем установлен флаг Турции.

30 июля Анкара показала на видео совместные учения с Баку. На полутораминутном ролике видно, как боевую технику выгружают из транспортного самолета. Также запечатлено разворачивание походной колонны мотопехоты в боевые порядки.

Совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения Турции и Азербайджана начались 29 июля. В них задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны вооруженных сил двух стран. В рамках учений запланировано и проведение боевых стрельб. Маневры проходят на фоне эскалации конфликта Азербайджана с Арменией.

Т-90С представляет собой экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы «Штора», которые заменены на дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером. Зарубежными операторами Т-90С, помимо Азербайджана, являются, в частности, Индия (около тысячи танков) и Вьетнам (64 танка).

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Страны
Азербайджан
Армения
Вьетнам
Индия
Турция
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
Военные учения
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