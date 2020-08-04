Войти
Деловая газета "Взгляд"

Ядерный реактор ледокола «Ленин» поднимут со дна океана

613
0
0
Источник изображения: Степан Губский/Фотохроника ТАСС

Госкорпорация «Росатом» планирует за восемь лет поднять со дна Северного Ледовитого океана у берегов России наиболее радиационно-опасные объекты – реакторы с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) с затонувших атомных подлодок и ледокола «Ленин».

"Даже крайне низкая вероятность утечки радиоактивных материалов из этих объектов – это неприемлемые риски для экосистем Арктики", – сообщили ТАСС в "Росатоме".

Отмечается, что на дне Северного Ледовитого океана находятся порядка 18 тыс. затопленных объектов.

По данным специалистов, 95% из них не представляют радиационной опасности, но для 5% (1 тыс. объектов) "характерны более высокие уровни гамма-излучения".

Наибольшую опасность могут представлять реакторы с ОЯТ подводных лодок К-11, К-19 и К-140, две целые подводные лодки К-27 и К-159 и отработавшее топливо из реактора ледокола "Ленин".

"Поднятие всех шести объектов, их безопасная транспортировка на место утилизации и подготовка к длительному хранению займет не менее восьми лет", – отметили в госкорпорации.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов.


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Проекты
Арктика
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
14.07.2020
Затопленные в Арктике семь атомных субмарин можно извлечь за 12 лет - российские эксперты
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
03.07.2014
Атомный вернисаж для зарубежных гостей
03.07.2012
Две с половиной тонны топлива в секунду
05.12.2011
Большая перемена
12.08.2011
Минный атом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.08 15:23
  • 35
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 04.08 15:23
  • 1
Маск рассказал подробности о разработке мозговых чипов
  • 04.08 15:08
  • 2
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 04.08 14:53
  • 1
Ноутбуки "Аквамарин" с операционной системой спецназначения Astra Linux адаптированы для российских условий эксплуатации
  • 04.08 14:40
  • 1
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
  • 04.08 14:27
  • 1
Видео: АКС-74У испытали безостановочной стрельбой
  • 04.08 13:59
  • 1
Турбовинтовой штурмовик Embraer EMB-314 Super Tucano могут показать в Киеве
  • 04.08 13:54
  • 1
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ взлетит до конца августа
  • 04.08 13:40
  • 1
Продолжается плановое оснащение ВДВ новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники
  • 04.08 13:38
  • 4
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 04.08 13:33
  • 3
Скорость и огневая мощь: багги на базе "Тигра" покажут на "Армии-2020"
  • 04.08 13:22
  • 92
Бессмысленный «Прибой»
  • 04.08 12:44
  • 2
Украинские заводы приняли окончательное решение: танк «Тирекс» производиться не будет
  • 04.08 12:38
  • 2
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 04.08 11:54
  • 5
CNN (США): вывод войск из Германии может стать последним подарком Трампа Путину перед выборами