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Деловая газета "Взгляд"

Немецкие СМИ узнали о создании военных баз России в шести странах Африки

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Источник изображения: Friedemann Kohler/DPA/ТАСС

Россия «на договорной основе гарантировала для себя» право создания военных баз в шести государствах Африки – Центрально-Африканской Республике, Египте, Эритрее, Мадагаскаре, Мозамбике и Судане, говорится в конфиденциальном документе министерства иностранных дел Германии, оказавшемся в распоряжении СМИ.

"Важным аспектом продвижения России в Африке является военное сотрудничество с режимами, некоторые из которых являются диктаторскими. По информации МИД, "с 2015 года Россия заключила соглашения о военном сотрудничестве с 21 страной", – пишет Bild со ссылкой на конфиденциальный документ МИД Германии, в котором отмечается, что прежде "таких стран на всем континенте было лишь четыре".

В документе также отмечается, что "Кремль "на договорной основе гарантировал для себя" право создания военных баз в шести государствах. Ими являются Центрально-Африканская Республика, Египет, Эритрея, Мадагаскар, Мозамбик и Судан", пишет InoPressa.

"Кроме того, российская армия отчасти секретно, отчасти официально занимается обучением солдат соответствующих стран. Так, в Центрально-Африканской Республике действуют 180 инструкторов российской армии. В другой части документа говорится: "Примерно 20 малийских солдат ежегодно проходят обучение в России". … При этом во многих странах задействуется и участвует в подготовке к долгосрочному дислоцированию не только официальная армия России. Прежде всего ставка делается на частные армии, например, "Группу Вагнера", – отмечает издание.

В документе также отмечается, что "с долей рынка 37,6% Россия является важнейшим поставщиком оружия для Африканского континента". За ней следуют США (16%), Франция (14%) и Китай (9%).

Аналитики немецкого правительства пришли к выводу, что Россия может дать Африке "гарантии безопасности против "цветных революций", а "доброжелательно настроенные к России государства могут способствовать тому, что Россия сможет укрепить свою роль, например, в ООН, получая от Африки поддержку своей политики".

В прошлом году президент Владимир Путин заявил, что Россия постарается трансформировать отношения со странами Африки на политическом уровне в определенные экономические проекты. Он также заявил, что меморандум между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и комиссией Африканского союза задаст ориентиры, которые позволят реализовать значимые совместные проекты и инициативы в различных сферах.


Алина Назарова

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