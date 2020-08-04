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Создана информационно-телеметрическая система для «Ангары-1.2»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В холдинге «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») создана информационно-телеметрическая система (ИТС) «Орбита IV АН 1.2» для новой ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2». Система обеспечит измерения и контроль параметров при отработке и эксплуатации ракеты, сообщили в пресс-службе холдинга.

Производимая специалистами АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ, входит в холдинг РКС) ИТС «Орбита IV АН 1.2» – высокоинформативная телеметрическая система, обладающая гибкостью конфигурирования. Ее функциональные аналоги многократно использовались при отработке изделий ракетно-космической техники, что подтверждает ее высокую эксплуатационную надежность. Технические принципы, заложенные в системе, предусматривают большой потенциал для модернизации и увеличения информативности.

«Система «Орбита» разработана специально для легкого носителя «Ангара-1.2». Это серьезная цифровая система, которая охватывает весь набор измерений на борту ракеты-носителя. Конфигурация аппаратуры каждой информационно-телеметрической системы «Орбита» зависит от состава измерений для конкретной ступени», – сообщил начальник Конструкторского бюро – главный конструктор производства НПО ИТ Василий Кочемасов.

По договору с филиалом АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» производственным объединением «Полет» (Омск) НПО ИТ изготовит три комплекта «Орбиты» для трех ракет. Комплекты уже находятся в стадии производства.

Новейший российский космический ракетный комплекс (КРК) «Ангара» включает в свой состав семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. Создание КРК «Ангара» является задачей особой государственной важности. Ввод КРК «Ангара» в эксплуатацию позволит России запускать космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечит нашей стране независимый гарантированный доступ в космос. Головным предприятием-разработчиком комплекса является АО «ГКНПЦ имени Хруничева». Новый КРК создается кооперацией российских промышленных предприятий и строительных организаций с применением исключительно отечественной элементной базы.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
НПО ИТ
Полет ПО
РКC
Роскосмос
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