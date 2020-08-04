Проблемы с двигателями и тепловизорами «Арматы» решены

Разработчики новейшего российского танка Т-14 «Армата» решили проблемы с двигателями и тепловизорами этой машины.

«Да. И по двигателям, и по тепловизорам вопросы решены. Двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ при проектировании», - сообщил в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Что касается тепловизоров, я могу с уверенностью сказать, что у нас полностью импортозамещенный российский продукт, который производится «Швабе», - отметил министр.

Войсковые испытания «Арматы» идут по графику Минобороны, добавил Мантуров.

«Армата» - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне «Уралвагонзавод» (входит в Ростех). На ее базе создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и ряд других бронемашин.

Россия готовит «Армату» на экспорт. Как говорил Мантуров в апреле, РФ планирует начать работу с иностранными заказчиками «Арматы» в 2021 году и уже получила ряд предварительных запросов. Серийные поставки танков в войска начнутся в 2021 году. Танк уже испытывался в Сирии.