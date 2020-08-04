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ЦАМТО

В ВС РФ ведется разработка и создание новых средств инженерного вооружения

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Мост ТММ-3М2
Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016.
Источник изображения: АО «Галичский автокрановый завод»

ЦАМТО, 3 августа. В инженерных войсках ВС РФ по всем направлениям ведется непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям.

Продолжаются работы по созданию робототехнических комплексов для инженерных войск, в частности, инженерного многофункционального робототехнического комплекса разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ, предназначенного для проделывания проходов в противотанковых минных полях и сплошного разминирования местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления, а также инженерного многофункционального робототехнического комплекса штурма и разграждения ИМРТК-ШР, предназначенного для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе для обеспечения продвижения инженерных штурмовых подразделений в условиях городских и промышленных застроек.

Для повышения мобильности войск создаются новые средства, предназначенные для преодоления разрушений, препятствий и механизации земляных работ.

На замену инженерной машины разграждения ИМР-ЗМ и путепрокладчика БАТ-2 разработана и проходит государственные испытания универсальная бронированная инженерная машина УБИМ на узлах и агрегатах танка Т-72БЗ. Машина оснащена боевым модулем для поражения живой силы и легкобронированной техники противника.

Для замены устаревших танковых мостоукладчиков ведутся работы по созданию танкового мостоукладчика МТУ-2020. В отличие от состоящих на снабжении войск мостоукладчиков, грузоподъемность нового моста увеличена до 60 т, что обеспечит переправу, в том числе, танков Т-14 "Армата".

На замену тяжелых механизированных мостов ТММ-ЗМ1 и ТММ-ЗМ2 разрабатывается тяжелый механизированный мост ТММ-7 с увеличенной длиной мостовой конструкции. В новом мосту за счет применения современных легких композитных материалов в пролетном строении увеличена длина пролетного строения до 16 м, а увеличение высоты опоры до 5 м позволит расширить возможности по глубине преодолеваемых преград. Новая схема раскрытия моста, современное гидравлическое оборудование и повышение уровня автоматизации процесса сборки моста обеспечат сокращение времени оборудования мостовых переходов, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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