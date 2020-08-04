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ЦАМТО

На МВТФ "Армия-2020" инженерные войска представят более 60 образцов военной инженерной техники

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ПМП-2005М
Испытания нового понтонно-мостового парка ПМП-2005М для инженерных войск Вооруженных Сил РФ.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 3 августа. Управление начальника инженерных войск ВС РФ примет активное участие в подготовке и проведении VI Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Выставочную экспозицию инженерных войск составят существующие и перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статических экспозициях, размещенных в павильонах и на открытых площадках парка "Патриот", так и в ходе динамического показа специальной техники на объектах полигона "Алабино".

Всего в масштабе мероприятий форума спланированы к демонстрации более 60 образцов военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектов групповой и индивидуальной экипировки саперов, а также других средств, применяемых инженерными войсками при выполнении специальных задач.

В рамках форума будет продемонстрирована целая линейка существующих и перспективных средств инженерной разведки. В том числе, новейшие технические средства, работа которых основана на комплексировании физических принципов поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов в различных укрывающих средах, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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