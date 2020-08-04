«Репетиция биологической войны»: Рошаль оценил борьбу РФ с COVID-19

Рошаль: пандемия коронавируса - это репетиция биологической войны

Пандемия коронавируса - это репетиция биологической войны, считает глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он высоко оценил усилия российских властей по предотвращению роста заболеваемости. На данный момент актуальным остается вопрос о возможности второй волны вируса, но во Всемирной организации здравоохранения сомневаются, что это произойдет.

Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль назвал пандемию коронавирусной инфекции репетицией биологической войны. Такое мнение он выразил в интервью Forbes. При этом он не считает, что вирус был создан человеком. По его словам, для подобных утверждений нет достаточных оснований.

Кроме того, он посчитал распространение коронавируса проверкой для отечественной системы здравоохранения.

Глава Национальной медицинской палаты отметил, что в СССР система биозащиты была выстроена на высшем уровне. По такой же модели строилась и китайская система, сказал собеседник издания. "А мы эту систему частично потеряли. Сейчас она проходит тест", - указал он.

Рошаль обратил внимание, что не все государства оказались готовы к последствиям распространения коронавируса, в том числе большому количеству пациентов. Одной из стран с хорошо выстроенной и отработанной системой здравоохранения доктор назвал Германию, где показатели смертности от COVID-19 не превышают 1%.

Он высоко оценил меры, которые предприняли президент, правительство, Минздрав и другие органы российской власти. Глава Национальной медицинской палаты назвал их правильными и своевременными.

"При принятии решений учитывался опыт других стран, которые ранее столкнулись с распространением новой коронавирусной инфекции. О качестве оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией все-таки следует судить по количеству выздоровевших пациентов, которое у нас неуклонно растет", - обратил внимание доктор.

По его мнению, страна избежала тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения: Москва и Подмосковье стали исключениями.

"Я уже говорил, что для распространения эпидемии критична и плотность населения. России в этом плане, конечно, повезло: самая высокая плотность населения только в Москве и в Московской области. А в целом площадь России огромна. По числу летальных исходов от коронавируса в нашей стране также низкие показатели. Во многом этого удалось добиться благодаря своевременному введению системы санитарных кордонов, введению ограничений на въезд в страну и мерам внутреннего контроля", - констатировал Рошаль.

Он подчеркнул, что в вопросе введения ограничений из-за коронавируса важно «не перегнуть палку». Доктор призвал помнить о том, что будет в дальнейшем происходить с экономикой: с заводами, фабриками, малым, средним и крупным бизнесом. Он отметил, что важно избежать угрозы экономического коллапса.

За весь период пандемии в России выявили около 850 тыс. случаев заболевания COVID-19, 14 128 человек умерли, более 650 тыс. выздоровели. Треть зарегистрированных случаев коронавируса - 242 тыс. - приходится на Москву. Более 181 тыс. столичных пациентов уже поправились.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 80 из 85 субъектов России ситуация с коронавирусом улучшается или стабилизируется.

На сегодняшний день один из главных вопросов - будет ли в России вторая волна коронавируса? Некоторые эксперты утверждали, что она может прийтись на середину осени. Рост числа случаев COVID-19 в ряде стран мира наблюдается уже сейчас. При этом мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это не вторая волна пандемии.

По его словам, в столице нет признаков возобновления роста заболеваемости.

«Вторая волна - это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными, ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим бурный рост? Потому что они не прошли даже первую волну, первый процесс», - объяснил градоначальник.

В том, что у коронавируса не будет второй волны, уверена и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. Она уточнила, что сейчас все еще идет первая, но пока в стадии затишья. Харрис отметила, что одна большая волна «будет немного подниматься и опускаться». По ее слова, этот вид вируса не синхронизирован с сезонным гриппом.

Кристина Сизова