В Тбилиси указали на поставки украинского оружия Азербайджану через Грузию

Грузия несколько лет назад запретила военные поставки из России в Армению через территорию своей страны, поэтому сообщения азербайджанских источников о таком транзите не соответствуют действительности, утверждает авторитетный еженедельник «Квирис палитра» («Палитра недели»). При этом, отмечает издание, Азербайджан получает оружие из Израиля, Турции, Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В июле в Баку обвиняли грузинскую сторону в том, что та поставляет Армении оружие из России и Сербии.

Издание отмечает, что запрет на транзит оружия в Армению через Грузию не касался "европейских направлений".

При этом "Квирис палитра" отмечает, что азербайджанская сторона почему-то не упоминает, что эта страна получила и получает вооружение из Израиля, Турции, Украины транзитом через территорию Грузии – по ее железной дороге, через ее порты и воздушное пространство.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, азербайджанский интернет-ресурс haqqin.az рассказал о поставках в Армению через Грузию оружия из Сербии и России, которое было использовано во время обострения отношений против Азербайджана. Эти сведения вызвали скандал в разных странах. В Тбилиси заинтересованы развивать стратегические связи с Баку, в том числе потому, что Азербайджан практически полностью обеспечивает газом Грузию.

Дмитрий Александров, Тбилиси