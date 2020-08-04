Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц поздравил экипаж госпитального судна "Иртыш" с 30-летием со дня подъема флага

ЦАМТО, 3 августа. Госпитальное судно (ГС) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Иртыш" 31 июля отметило свой 30-й день рождения.

С юбилеем экипаж плавучего госпиталя поздравил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Он посетил судно во Владивостоке, поблагодарил моряков за ответственный подход к решению любых поставленных задач и пожелал им успехов в работе на благо Военно-морского флота России.

Госпитальное судно "Иртыш" предназначено для оказания квалифицированной медицинской помощи личному составу подводных лодок, надводных кораблей и вспомогательных судов ВМФ в районах несения боевой службы, для медицинского обследования, реабилитации и отдыха моряков, оказания помощи и эвакуации местного населения в районах стихийных бедствий и эпидемий.

За 30 лет службы на флоте судно выполняло поставленные задачи во многих морях и океанах. Свое боевое крещение ГС "Иртыш" получило уже в первом плавании в 1991 году: его экипаж провел химическую разведку в акватории Персидского залива, в период проведения операции "Буря в пустыне".

Судно неоднократно принимало участие в различных учениях. Так оно привлекалось к маневрам "Восток-2018". Также экипаж и персонал госпиталя были задействованы в учении гуманитарной направленности стран АСЕАН. В активной его фазе российские врачебно-сестринские бригады, оказывали помощь пострадавшим в результате условных природных бедствий. В августе 2019 года и в марте 2020-го "Иртыш" также участвовал во флотских учениях.

В 2016 году судно прошло модернизацию. На ГС были размещены новейшие комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований, хирургическое, реанимационное и анестезиологическое оборудование, все необходимое для лабораторных исследований, а также системы жизнеобеспечения последнего поколения. У флотских медиков появилась возможность консультироваться в режиме видеоконференций с ведущими специалистами центральных госпиталей Минобороны, вести трансляцию хирургических операций в отрыве от пункта базирования.

Водоизмещение судна составляет 11,5 тыс. т, скорость – 20 узлов, автономность – 40 суток, мореходность – неограниченная, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.