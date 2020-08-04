Три компании претендуют на поставку истребителей ВВС Канады

ЦАМТО, 3 августа. Правительство Канады 31 июля объявило, что в тендере на поставку 88 истребителей нового поколения для ВВС страны примут участие компании Lockheed Martin с F-35, Boeing с F/A-18E/F "Супер Хорнет", а также Saab с "Грипен E".

Эти претенденты представили свои предварительные предложения к крайнему сроку, истекавшему 31 июля.

Как сообщает Defense News, подвести итоги конкурса планируется в 2022 году, а поставка первых самолетов должна состояться в 2025 году. Стоимость закупки оценивается в 19 млрд. кан. долл. (14 млрд. долл. США).

По заявлению министра обороны Канады Харджита Саджана, правительство приняло на себя обязательство приобрести 88 самолетов для обеспечения возможности одновременно выполнять обязательства по защите территории Северной Америки в составе Объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады NORAD (North American Aerospace Defense Command), а также в рамках НАТО.

Канада может исключить двух конкурсантов весной 2021 года после завершения начальной оценки предложений, однако все три компании могут остаться в числе претендентов до окончательного выбора победителя в 2022 году.

Конкурирующие компании должны представить предложения, которые предоставляют экономические выгоды канадским оборонным подрядчикам и другим промышленным предприятиям. "Удельный вес" критерия объема компенсационных и других стимулирующих программ составляет 20%. Предложения также будут оцениваться по критериям "тактико-технические характеристики" и "стоимость каждого самолета", "удельный вес" которых составит, соответственно 60% и 20%.

В рамах тендера Saab будет сотрудничать с канадскими оборонными компаниями IMP Aerospace & Defense, CAE и Peraton Canada.

В своем пресс-релизе Lockheed Martin заявила, что программа производства F-35 будет поддерживать около 150 тыс. рабочих мест в Канаде в течение срока их эксплуатации. Являясь страной-партнером программы F-35, Канада предоставила финансирование для разработки Joint Strike Fighter и участвует в производстве самолета.

Компания Boeing, в свою очередь, заявила, что ВВС Канады уже эксплуатируют самолеты F/A-18 и покупка последней версии "Супер Хорнет" позволит использовать существующую инфраструктуру и сократить расходы на содержание.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство государственных услуг и закупок Канады (Public Service and Procurement Canada – PSPC) 23 июля 2019 года направило запросы о предложениях на поставку 88 новых боевых самолетов, предназначенных для замены состоящих на вооружении F/A-18 "Хорнет" (национальное обозначение CF-18 / CF-188). Приглашения получили власти Швеции (Saab с "Грипен E"), Великобритании (Airbus, вместо BAE Systems из-за доли компании в канадской Bombardier) и США (Lockheed Martin с F-35 "Лайтнинг-2" и Boeing с F/A-18E/F "Супер Хорнет"). Стоимость закупки оценивается в 19 млрд. кан. долл.

Выбранные компании должны были представить предложения о соответствии их самолетов требованиям безопасности Канады и совместимости с силами союзных стран к 20 сентября 2019 года и после получения ответов от канадского правительства переработать и повторно представить их вместе с начальным предложением во II квартале 2020 года.

В частности, к 20 сентября 2019 года все участники торгов должны были пояснить, как они планируют обеспечить интеграцию своих самолетов со "сверхсекретной разведывательной сетью Канада-США" (Объединенная система аэрокосмической обороны США и Канады NORAD), также известной как "Два глаза" (Two Eyes), которая используется для координации обороны Северной Америки.

Компания Airbus в августе 2019 года отказалась от участия в конкурсе из-за требования интеграции самолетов с системой NORAD. Французская Dassault сослалась на это же требование, отказавшись от участия в тендере еще в конце 2018 года.

Три оставшиеся компании должны были подать свои повторные предложения до конца марта 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 сроки были перенесены на конец июля.

Закупка является важным проектом модернизации Военно-воздушных сил, которые приобрели состоящие на вооружении CF-18 "Хорнет" более 30 лет назад. Как ожидается, контракт с победителем будет заключен в 2022 году, а поставки начнутся в 2025 году.