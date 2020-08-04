Продолжается плановое оснащение ВДВ новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники

ЦАМТО, 3 августа. Продолжается плановое оснащение ВДВ новыми и перспективными образцами ВиВТ, заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков (2 августа исполнилось 90 лет со дня образования "крылатой пехоты").

По его словам, "в этом году в рамках Государственной программы вооружения по государственному оборонному заказу спланирована поставка в войска более 15 тыс. комплектов средств десантирования личного состава, техники и грузов и свыше 600 ед. новых и модернизированных основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Прежде всего, это ракетно-артиллерийское вооружение, боевые машины десанта и бронетранспортеры, средства РЭБ, техника связи и автоматизированные системы управления, беспилотные летательные аппараты, средства инженерного вооружения, техника тыла и медицинского обеспечения".

А.Сердюков в интервью "Красной звезде" также отметил, что "в этом году для проведения опытной войсковой эксплуатации в войска поступают защищенные автомобили специального назначения "Тайфун-ВДВ", десантируемые парашютным способом, а с 2021 года планируются серийные поставки этих автомобилей. Данные образцы оснащены дистанционно управляемым боевым модулем с автоматической 30-мм пушкой и пулеметом ПКТМ, 350-сильным двигателем и автоматической коробкой передач, обеспечивающими скорость до 100 км/ч".

Наряду с этим, подчеркнул А.Сердюков, "проводится работа по созданию легкового багги "Стрела". Характеристики подвижности этой модели уникальны. Максимальная возможная скорость передвижения составляет 155 км/ч. В настоящее время разработано целое семейство таких автомобилей, которые можно использовать в различных целях, в том числе для монтажа вооружения. Необходимость создания подобной техники была продемонстрирована в сентябре прошлого года в ходе учения "Центр-2019". Эти новинки позволят оснастить подразделения Воздушно-десантных войск "нового, легкого типа".

"В рамках оснащения войск современными образцами вооружения, военной и специальной техники продолжится поставка БМД-4М и БТР-МДМ. К 1 января 2021 года мы планируем достичь уровня обеспеченности современными образцами ВВСТ более 70 проц. Помимо этого, нами активно внедряется опыт операции в Сирии в систему подготовки соединений и частей. Реализация этих и других запланированных мероприятий значительно повысит боевые возможности воинских формирований ВДВ", – добавил А.Сердюков.

"В настоящее время Воздушно-десантные войска представляют собой самостоятельный, высокомобильный род войск Вооруженных Сил. Он предназначен для оперативного реагирования на проявление агрессии, локализацию и пресечение вооруженного конфликта на ранней стадии развития как на территории нашей страны, так и за ее пределами, в качестве основы войск (сил) быстрого реагирования. В военное время "голубые береты" будут десантироваться в тыл противника и вести боевые действия с целью нарушения управления войсками и оружием, коммуникаций, по захвату и уничтожению критически важных объектов, срыву формирования и переброски резервов. Кроме того, Воздушно-десантные войска способны решать много других важных задач как самостоятельно, так и во взаимодействии с войсками военных округов. Помимо этого, ВДВ являются основной составляющей Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности", – цитирует "Красная звезда" А.Сердюкова.