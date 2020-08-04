США провели учения ВВС и ВМС в акватории Чёрного моря

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Соединенные Штаты провели учения в Черном море. Как говорится в распространенном заявлении Шестого флота ВМС США, в воскресенье, 2 августа, совместные учения в акватории моря провели ВВС и ВМС США.

Согласно сообщению, в учениях приняли участие американский эсминец УРО USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четверка истребителей F-16, ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Обеспечением учений занимался самолет-заправщик KC-135 Stratotanker. При этом отмечалось, что эсминец USS Porter и самолет-разведчик Poseidon P-8A "в настояще время осуществляют деятельность в акватории Черного моря".

Отработка совместных действий с ВВС США в Европе в ходе этой тренировочной миссии позволила нам провести реалистичную и своевременную тренировку с целью усилить готовность США действовать на море в Черноморском регионе

- заявил командующий Шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк.

В командовании Шестого флота США подчеркнули, что совместные учения прошли в международном морском и воздушном пространстве, без захода в чьи-то территориальные воды.

Отметим, что американский эсминец USS Porter и самолет-разведчик Poseidon P-8A участвовали в украино-американских военно-морских учениях Sea Breeze - 2020, которые прошли на Черном море с 20 по 27 июля 2020 года.