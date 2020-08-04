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ЦАМТО

Подразделения ЦВО в июле получили более 100 ед. автомобильной техники

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Бронеавтомобиль Камаз семейства Мустанг. Архивное фото
Бронеавтомобиль Камаз семейства Мустанг. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЦАМТО, 3 августа. В июле текущего года в войска Центрального военного округа (ЦВО) поступило более 100 ед. современной автомобильной техники, сообщил начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Ханиф Беглов.

"В июле текущего года парк автомобильной техники военного округа пополнили более 100 современных машин различного назначения. Среди них армейские грузовики "Мустанг", специализированные тралы для перевозки танков, санитарные автомобили для эвакуации раненых из зон военных действий АС4350 и современные четырехосные топливозаправщики АЦ-14-63501", – сказал Х.Беглов.

Поступившие образцы вооружения будут задействованы в обеспечении крупнейших двусторонних учений, которые пройдут в середине августа. Впервые в 2020 году к двусторонним учениям привлекаются общевойсковые армии ЦВО, дислоцированные в Сибири и Поволжье, сообщает пресс-служба округа.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб военного округа расположен в Екатеринбурге.

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