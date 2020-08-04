«Всегда найдутся недовольные»: президент Сербии прокомментировал претензии Баку по продаже оружия Армении

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Армении

Президент Сербии прокомментировал ситуацию, при которой посол этого государства в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД. Поводом для вызова послужила публикация в СМИ Республики Азербайджан, где говорилось о продаже Сербией оружия Армении. В материале сообщалось, что Сербия поставила армянской армии миномёты и тонны боеприпасов.

Сербскому послу в МИД Азербайджана заявили, что такого рода торговля с Ереваном «ставит под сомнение не только сербско-азербайджанское сотрудничество в торговле, но и дружеские отношения между странами».

По словам президента Сербии Александра Вучича, у него вызвали удивление слова представителей азербайджанского МИД о «сомнении в дружбе и торговом партнёрстве». Александр Вучич отметил, что никаких международных запретов на поставки оружия в Армению не существует, как и на поставки оружия Азербайджану. При этом Вучич напомнил, что в Баку было поставлено «в десять раз больше оружия из Сербии, чем в Армению».

Вучич:

У нас в сфере военной промышленности заняты 17 тысяч человек. Нам нужно поддерживать эту отрасль, сохранять рабочие места. Получается, что кому бы мы ни продали производимое в Сербии оружие, всегда найдутся недовольные. Я хочу сказать, что как Армения, так и Азербайджан являются нашими друзьями, и это неоспоримый факт, что бы кто ни говорил.