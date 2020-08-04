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Военное обозрение

США перебросили в Литву девять боевых вертолётов

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Источник изображения: topwar.ru

США перебросили на территорию Литвы девять боевых вертолетов из состава Военно-воздушных сил. Об этом сообщило национальное радио LRT со ссылкой на источник в литовской армии.

Официального сообщения о прибытии американских вертолетов в Литву от Минобороны республики пока не поступало. На данный момент пролет семи ударных вертолетов Apache и двух транспортно-боевых Black Hawk над Вильнюсом зафиксировали случайные прохожие. В то же время источник в литовской армии сообщил, что вертолеты прибыли для участия в учениях бригады "Жемайтия" - Grifono kirtis/Medžiotojas 2020. Подробности он уточнять отказался, также нет информации, откуда была переброшена техника.

Представители литовской армии, с которыми связалась редакция, пояснили, что на полигон в Пабраде для участия в учениях проследовали семь американских вертолетов Apache и два вертолета Black Hawk

- говорится в сообщении радиостанции.

Отметим, что центральный военный полигон литовской армии в городе Пабраде Швенчёнского района находится неподалеку от восточной границы Литвы с Белоруссией.

Renkasi pratybų "Grifono kirtis/Medžiotojas 2020" dalyviaiJungtinių Amerikos Valstijų sraigtasparniai Apache leidžiasi Lietuvos kariuomenės poligone Pabradėje. Jie dalayvaus "Žemaitijos" brigados pratybose "Grifono kirtis/Medžiotojas 2020". Margirio batalionas vaizdo medžiaga

Опубликовано Lietuvos kariuomenė Воскресенье, 2 августа 2020 г.

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