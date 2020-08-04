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Деловая газета "Взгляд"

Минпромторг поделился планами внедрения 6G

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Источник изображения: kremlin.ru

Россия рассматривает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он подтвердил, что "такие планы тоже есть, но пока на начальном этапе", перед этим нужно развивать сеть 5G. Мантуров пояснил, что "это на уровне НИРовских подходов, которые есть у компаний – производителей "железа" и у дизайн-центров, которые занимаются IT-продуктами", передает ТАСС.

От Минкомсвязи ждут "окончательно принятых решений" по 5G для того, чтобы "запускать свои инвестиционные проекты". Мантуров сообщил, что "с момента принятия решения и отмашки нужно от года до трех лет в зависимости от тех компонентов, которые предусмотрены в данном стандарте".

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие новые возможности открывают сети 5G.

В ноябре 2019 года сообщалось, что Китай начал разработку сети 6G.


Антон Антонов

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Страны
Китай
Россия
Компании
Минкомсвязь России
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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