Лодочники и флаг Трампа: как приводнились астронавты

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

Первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно. Как встречали американских астронавтов на воде и земле - в материале "Газеты.Ru".

Космическая экспедиция, за которой с мая следили во всем мире, завершилась. На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.

Спускаемая капсула их корабля приводнилась в Мексиканском заливе неподалеку от побережья города Пенсакола (Флорида). Так закончилась 64-дневная экспедиция американских астронавтов на МКС, открывшая новую эру в пилотируемой космонавтике - эру частных космических кораблей.

«Это был выдающийся день, - заявила Гвинн Шотвелл, главный операционный директор SpaceX во время послеполетной пресс-конференции. - Мы получили огромное удовлетворение после месяцев тревоги».

Вскоре после приводнения корабль был поднят на борт спасательного судна компании SpaceX, астронавты чувствуют себя нормально. Теперь NASA, как заказчику миссии, вместе с компанией SpaceX предстоит тщательно проанализировать данные, собранные во время всего полета, на их основе будет принято решение о сертификации корабля для полетов к МКС. Следующий такой полет может состояться уже в конце сентября, когда к МКС на шестимесячный срок будут отправлены сразу три американских и один японский астронавт.

Эта летняя экспедиция стала знаковой для мировой, но в первую очередь для американской космонавтики - завершился девятилетний период, в течение которого астронавты NASA не летали в космос на своих ракетах, а США полностью зависели в этом от российских ракет «Союз».

Роскосмос же, который с готовностью предоставлял американцам места в своих кораблях, постоянно повышая цену билета на орбиту, в скором времени лишится этого источника дохода.

Кстати, по состоянию на утро понедельника свои поздравления выразили президент США Дональд Трамп, глава SpaceX Илон Маск, глава NASA, глава Европейского космического агентства Йоханн-Дитрих Вернер (2 раза), а Дмитрий Рогозин - нет.

Теперь США получили свое средство доставки людей на МКС, причем в течение года должен войти в строй второй корабль - Starliner от компании Boeing, с испытаниями которого ранее произошли проблемы.

«Мы входим в новую эру космонавтики. Пилотируемая коммерческая программа реально доказала бизнес-модель нашего движения вперед и того, что нам удается так много, как никогда ранее не удавалось, - заявил глава NASA Джим Брайденстайн. - Сегодня день великой победы. Однако это только начало».

Корабль Dragon отстыковался от МКС за 19 часов до посадки - это время инженеры использовали для нескольких корректирующих тормозных импульсов, чтобы капсула села в нужном районе. Изначально было выбрано 7 возможных мест приземления вокруг Флориды, однако ураган «Исаиас» заставил выбрать наиболее спокойный район.

Как всегда происходит при возвращении с орбиты, Dragon на 6 минут вошел в зону отсутствия связи с Землей из-за действия плазмы, обтекающей корабль, и вскоре плавно опустился на поверхность воды на четырех основных парашютах.

Вскоре после подъема слегка обгоревшей капсулы Endeavour при помощи гидравлического лифта на борт корабля люк был открыт, и астронавты впервые за два месяца вдохнули свежий воздух. «Каждый, кто коснулся сегодня Endeavour, должен запомнить этот день, особенно учитывая все, что происходило в этом году», - сказал Херли.

Посадка стала не только первым возвращением американских астронавтов на свою территорию за 9 лет, но и первым приводнением астронавтов за 45 лет. Последний раз астронавты США приводнялись в море в июле 1975 года после успешной миссии «Союз»-«Аполлон».

Это внесло некоторую сумятицу в процесс подъема капсулы с воды. Дело в том, что вскоре после приводнения капсулу окружили сразу несколько частных моторных лодок, которые мешали своим присутствием спасательным катерам, которым не удалось подплыть к кораблю первыми.

Это вызвало озабоченность представителей NASA и SpaceX, поскольку в будущем, в случае непредвиденных ситуаций наличие посторонних судов в зоне приводнения может помешать спасению и нести угрозу самим рыбакам и любопытным.

«Множество лодочников проигнорировали сообщения береговой охраны и решили войти в зону, подвергнув себя и участников операции возможной опасности», - заявил представитель береговой охраны Джон Мишелли.

На кадрах трансляции было видно, что на одном из катеров был флаг избирательной кампании Дональда Трампа. В самом штабе кандидата, впрочем, отреклись от инцидента, сообщает New York Times.

«Мы не были готовы к этому. После того, как они сели, их окружили лодки. Думаю, вся Америка с трепетом следила за посадкой капсулы на воду, однако, да, нам есть, что улучшить в следующий раз», - прокомментировал ситуацию и глава NASA Брайденстайн.

Посадка и операция по подъему прошла «невероятно гладко», - подчеркнула Шотвелл, сообщив лишь о двух технических неприятностях. Во-первых на спасательном судне GO Navigator сломался вспомогательный генератор, во-вторых, вблизи приводнившейся капсулы спасатели зафиксировали высокий уровень тетраоксида диазота - высококипящего окислителя ракетного горючего, применяемого в космосе. Это ядовитое вещество не представляло опасности для спасателей и астронавтов, однако в будущем может нести угрозу посторонним лицам, приблизившимся к капсуле.

Павел Котляр