Войти
Газета.ru

Лодочники и флаг Трампа: как приводнились астронавты

583
0
0
После приводнения корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе, 2 августа 2020 года
После приводнения корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе, 2 августа 2020 года.
Источник изображения: NASA

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

Первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно. Как встречали американских астронавтов на воде и земле - в материале "Газеты.Ru".

Космическая экспедиция, за которой с мая следили во всем мире, завершилась. На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.

Спускаемая капсула их корабля приводнилась в Мексиканском заливе неподалеку от побережья города Пенсакола (Флорида). Так закончилась 64-дневная экспедиция американских астронавтов на МКС, открывшая новую эру в пилотируемой космонавтике - эру частных космических кораблей.

«Это был выдающийся день, - заявила Гвинн Шотвелл, главный операционный директор SpaceX во время послеполетной пресс-конференции. - Мы получили огромное удовлетворение после месяцев тревоги».

Вскоре после приводнения корабль был поднят на борт спасательного судна компании SpaceX, астронавты чувствуют себя нормально. Теперь NASA, как заказчику миссии, вместе с компанией SpaceX предстоит тщательно проанализировать данные, собранные во время всего полета, на их основе будет принято решение о сертификации корабля для полетов к МКС. Следующий такой полет может состояться уже в конце сентября, когда к МКС на шестимесячный срок будут отправлены сразу три американских и один японский астронавт.

Эта летняя экспедиция стала знаковой для мировой, но в первую очередь для американской космонавтики - завершился девятилетний период, в течение которого астронавты NASA не летали в космос на своих ракетах, а США полностью зависели в этом от российских ракет «Союз».

Роскосмос же, который с готовностью предоставлял американцам места в своих кораблях, постоянно повышая цену билета на орбиту, в скором времени лишится этого источника дохода.

Кстати, по состоянию на утро понедельника свои поздравления выразили президент США Дональд Трамп, глава SpaceX Илон Маск, глава NASA, глава Европейского космического агентства Йоханн-Дитрих Вернер (2 раза), а Дмитрий Рогозин - нет.

Теперь США получили свое средство доставки людей на МКС, причем в течение года должен войти в строй второй корабль - Starliner от компании Boeing, с испытаниями которого ранее произошли проблемы.

«Мы входим в новую эру космонавтики. Пилотируемая коммерческая программа реально доказала бизнес-модель нашего движения вперед и того, что нам удается так много, как никогда ранее не удавалось, - заявил глава NASA Джим Брайденстайн. - Сегодня день великой победы. Однако это только начало».

Корабль Dragon отстыковался от МКС за 19 часов до посадки - это время инженеры использовали для нескольких корректирующих тормозных импульсов, чтобы капсула села в нужном районе. Изначально было выбрано 7 возможных мест приземления вокруг Флориды, однако ураган «Исаиас» заставил выбрать наиболее спокойный район.

Как всегда происходит при возвращении с орбиты, Dragon на 6 минут вошел в зону отсутствия связи с Землей из-за действия плазмы, обтекающей корабль, и вскоре плавно опустился на поверхность воды на четырех основных парашютах.

Вскоре после подъема слегка обгоревшей капсулы Endeavour при помощи гидравлического лифта на борт корабля люк был открыт, и астронавты впервые за два месяца вдохнули свежий воздух. «Каждый, кто коснулся сегодня Endeavour, должен запомнить этот день, особенно учитывая все, что происходило в этом году», - сказал Херли.

Посадка стала не только первым возвращением американских астронавтов на свою территорию за 9 лет, но и первым приводнением астронавтов за 45 лет. Последний раз астронавты США приводнялись в море в июле 1975 года после успешной миссии «Союз»-«Аполлон».

Это внесло некоторую сумятицу в процесс подъема капсулы с воды. Дело в том, что вскоре после приводнения капсулу окружили сразу несколько частных моторных лодок, которые мешали своим присутствием спасательным катерам, которым не удалось подплыть к кораблю первыми.

Это вызвало озабоченность представителей NASA и SpaceX, поскольку в будущем, в случае непредвиденных ситуаций наличие посторонних судов в зоне приводнения может помешать спасению и нести угрозу самим рыбакам и любопытным.

«Множество лодочников проигнорировали сообщения береговой охраны и решили войти в зону, подвергнув себя и участников операции возможной опасности», - заявил представитель береговой охраны Джон Мишелли.

На кадрах трансляции было видно, что на одном из катеров был флаг избирательной кампании Дональда Трампа. В самом штабе кандидата, впрочем, отреклись от инцидента, сообщает New York Times.

«Мы не были готовы к этому. После того, как они сели, их окружили лодки. Думаю, вся Америка с трепетом следила за посадкой капсулы на воду, однако, да, нам есть, что улучшить в следующий раз», - прокомментировал ситуацию и глава NASA Брайденстайн.

Посадка и операция по подъему прошла «невероятно гладко», - подчеркнула Шотвелл, сообщив лишь о двух технических неприятностях. Во-первых на спасательном судне GO Navigator сломался вспомогательный генератор, во-вторых, вблизи приводнившейся капсулы спасатели зафиксировали высокий уровень тетраоксида диазота - высококипящего окислителя ракетного горючего, применяемого в космосе. Это ядовитое вещество не представляло опасности для спасателей и астронавтов, однако в будущем может нести угрозу посторонним лицам, приблизившимся к капсуле.


Павел Котляр

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Япония
Компании
Boeing
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Трамп Дональд
Проекты
МКС
Похожие новости
01.06.2020
На своем батуте: американцы летят к МКС
01.06.2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
14.02.2018
Плюсы и минусы плана Трампа по "приватизации" МКС
21.05.2014
NASA полетит без России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.08 15:23
  • 35
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 04.08 15:23
  • 1
Маск рассказал подробности о разработке мозговых чипов
  • 04.08 15:08
  • 2
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 04.08 14:53
  • 1
Ноутбуки "Аквамарин" с операционной системой спецназначения Astra Linux адаптированы для российских условий эксплуатации
  • 04.08 14:40
  • 1
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
  • 04.08 14:27
  • 1
Видео: АКС-74У испытали безостановочной стрельбой
  • 04.08 13:59
  • 1
Турбовинтовой штурмовик Embraer EMB-314 Super Tucano могут показать в Киеве
  • 04.08 13:54
  • 1
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ взлетит до конца августа
  • 04.08 13:40
  • 1
Продолжается плановое оснащение ВДВ новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники
  • 04.08 13:38
  • 4
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 04.08 13:33
  • 3
Скорость и огневая мощь: багги на базе "Тигра" покажут на "Армии-2020"
  • 04.08 13:22
  • 92
Бессмысленный «Прибой»
  • 04.08 12:44
  • 2
Украинские заводы приняли окончательное решение: танк «Тирекс» производиться не будет
  • 04.08 12:38
  • 2
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 04.08 11:54
  • 5
CNN (США): вывод войск из Германии может стать последним подарком Трампа Путину перед выборами