Американские астронавты Crew Dragon назвали суперкомандой экипаж МКС

Вернувшиеся на Землю на космическом корабле Crew Dragon американские астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, в воскресенье, 3 августа, во время своего выступления в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), назвали экипаж Международной космической станции (МКС) суперкомандой. Трансляция пресс-конференции велась на сайте NASA.

Поприветствовать астронавтов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, собралось большое количество людей.

«Нам была предоставлена роскошная возможность попасть в суперкоманду на борту МКС с Крисом Кэссиди, Анатолием и Иваном. Они проявили настоящую заботу о нас», — сказал Бенкен.

В свою очередь Херли поблагодарил руководство NASA главу компании SpaceX Илона Маска.

«Оказаться сейчас здесь, выполнив первый полет на Dragon, — это просто невероятно», — заявил астронавт.

Глава SpaceX отметил, что полету может порадоваться весь мир, поскольку это «достижение человечества».

«В наши дни появляется не так много хороших новостей, и это одна из тех вещей, которым можно порадоваться вне зависимости от того, в какой точке планеты вы живете. Надеюсь, мы раскрасили ваш день», — подчеркнул предприниматель.

Ранее, 2 августа, американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Хёрли и Робертом Бенкеном приводнился неподалеку от побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе.

Сразу после приземления президент США Дональд Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с возвращением на Землю после испытательного полета, выразил всем благодарность и отметил, что это первое за 45 лет приводнение космического корабля в США.

Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС в субботу, 1 августа, в 19:35 по времени Восточного побережья США (2:35 мск 2 августа).

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с многоразовым пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал.

31 мая корабль штатно пристыковался к МКС в автоматическом режиме. Астронавты Боб Бенкен и Даг Хёрли принимали участие в работе 63-го экипажа МКС.

Crew Dragon вернут SpaceX. Компания проверит данные и характеристики космического корабля на протяжении всего испытательного полета, чтобы завершить сертификацию системы. Ожидается, что процесс сертификации займет около шести недель.